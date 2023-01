Licenziamenti Cotral, Giannini: ‘Regione Lazio non tutela lavoratori’

Riceviamo e pubblichiamo.

La relazione realizzata dalla Regione Lazio sul futuro di Cotral, che ha accompagnato l’affidamento di servizio alla compagnia per i prossimi dieci anni, annuncia licenziamenti per il 10% delle risorse a partire dal 2024 e disegna un avvenire grigio per tanti dipendenti del trasporto pubblico laziale, peraltro tutti autisti, controllori o personale di manutenzion”.