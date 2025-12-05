‘Licei in Vasca’: 12 Licei napoletani si affronteranno alla Scandone

La terza edizione della manifestazione è in programma dal 12 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Gli studenti di 12 Licei napoletani si affronteranno nell’acqua della piscina Scandone a partire dal prossimo 12 gennaio nella terza edizione del torneo ‘Licei in Vasca’, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto della Campania.

La manifestazione, nata su iniziativa del consigliere della Fin Campania, Sergio D’Abundo, è stata presentata nel corso di un incontro svoltosi nella Piscina Scandone al quale hanno partecipato l’Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, il Presidente del Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto, Giancarlo Bracale, il Consigliere delegato in materia di Sport, Giovani ed Eventi della Città Metropolitana di Napoli e Consigliere Comunale, Sergio Colella, la Coordinatrice regionale di Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Assunta Vitale e il Consigliere Nazionale della FIN e Direttore Tecnico della piscina Scandone, Luca Piscopo.

Sono intervenuti anche Paolo Trapanese, per lunghi anni al vertice della Federnuoto Campania e Giancarlo Bosso di B-personal, sponsor tecnico della manifestazione.

Erano presenti all’incontro con la stampa delegazioni degli studenti e i presidi dei 12 istituti scolatici – Caccioppoli, Cantone, Mercalli, Nitti, Bernini – De Sanctis, Pagano, Pansini, Pontano, Salesiani, Mazzini, Imbriani e Sbordone – che hanno aderito all’iniziativa.

La manifestazione comincerà il 12 gennaio 2026 e si concluderà con le finali del 13 aprile. Le partite si svolgeranno con il criterio dei tornei all’italiana con le squadre suddivise in due gironi da sei. Del girone A fanno parte Mercalli, Salesiani, Mazzini, Pontano, Pagano e Bernini – De Sanctis, mentre nel girone B si confrontano Cantone, Pansini, Nitti, Caccioppoli, Imbriani e Sbordone.

D’Abundo, che si avvale della collaborazione organizzativa di Nadia Negrelli, ha detto:

Ringrazio i Dirigenti scolastici dei 12 Istituti senza la cui sensibilità non sarebbe stato possibile dar vita a questa terza edizione del torneo. Questo progetto stimolerà lo spirito agonistico, l’impegno, il sano e leale confronto, nel rispetto delle regole, sistema unico per raggiungere qualsiasi obiettivo nella vita e per la costruzione di un futuro felice.

L’Assessore Emanuela Ferrante ha detto:

Sono molto felice di questa iniziativa che sarà nel 2026 una delle iniziative principali di ‘Napoli capitale europea dello sport’. Lo sport deve essere uno strumento per i nostri ragazzi per riappropriarsi degli spazi della conoscenza tra di loro e di quelle relazioni che probabilmente un po’ sono stati abituati a trascurare. Quelle che si disputeranno non sono partite tra campioni, ma partite tra ragazzi che vogliono stare insieme, vogliono conoscersi e vogliono divertirsi, per cui ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile realizzare questa manifestazione.

Sergio Colella ha osservato: