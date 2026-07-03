Libri di testo Napoli, avviso accreditamento librerie e cartolibrerie

Fornitura gratuita e parzialmente gratuita dei libri di testo
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’accreditamento delle librerie e delle cartolibrerie che intendono aderire al sistema di fornitura dei libri di testo per il prossimo anno scolastico.
Gli esercenti interessati dovranno presentare la domanda tramite posta elettronica certificata all’indirizzo diritto.istruzione@pec.comune.napoli.it entro le ore 23:59 del prossimo 22 luglio.
Potranno richiedere l’accreditamento gli operatori in possesso dei requisiti previsti dall’accordo di collaborazione sottoscritto dal Comune con Confesercenti Campania e con l’Associazione Librai Italiani Campania.
L’iniziativa è finalizzata a garantire la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali e paritarie residenti nel territorio del Comune di Napoli.
La fornitura sarà invece parzialmente gratuita per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti a nuclei familiari che versano in particolari condizioni economiche.
La distribuzione avverrà tramite cedole librarie digitali, che potranno essere presentate agli esercenti convenzionati per ottenere i libri di testo.
Maggiori informazioni su: https://www.comune.napoli.it/novita/avviso-pubblico-per-laccreditamento-per-le-librerie-e-le-cartolibrerie-a-s-2026-2027/