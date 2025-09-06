Libertà di espressione e identità individuale

Nell’orizzonte cangiante e instabile della contemporaneità, che Zygmunt Bauman ha efficacemente definito modernità liquida, si staglia, con crescente intensità, il conflitto interiore dell’individuo, chiamato a conciliare l’istanza profonda di affermare sé stesso, restando fedele al proprio nucleo valoriale e identitario, con le pressioni incessanti esercitate da un contesto sociale, culturale e digitale che plasma e condiziona, in modo sottile, i confini di ciò che può essere ritenuto accettabile, conforme, opportuno.

In tale cornice, la libertà di espressione, pur continuando a rappresentare un fondamento imprescindibile delle società democratiche, si rivela un terreno denso di ambiguità, dove il desiderio di autenticità rischia di dissolversi nei meccanismi dell’approvazione pubblica e della visibilità, e dove l’autodeterminazione del soggetto si ritrova costantemente esposta al vaglio di una collettività che osserva, giudica, assorbe o respinge.

L’identità, più che costruirsi nel silenzio del pensiero riflessivo, viene spesso proiettata nel teatro dell’esposizione mediatica, dove l’essere tende a soccombere all’apparire e l’espressione del sé si trasforma in performance.

È in questo scenario che la libertà di espressione, per quanto celebrata, rischia di diventare una maschera o una vetrina, più che uno spazio reale di emancipazione e verità.

Le sue radici storiche, del resto, affondano in un humus filosofico di ben altra natura.

Fu infatti la stagione dell’Illuminismo a conferirle dignità teorica e spessore etico:

Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto di dirlo.

Questa celebre massima, attribuita a Voltaire, ben sintetizza lo spirito di un’epoca che vide nella ragione e nella libertà del confronto le armi più potenti contro l’oscurantismo e l’autoritarismo.

Già prima, nel 1644, John Milton, scrittore e filosofo inglese, nel suo pamphlet Areopagitica, indirizzato al Parlamento inglese, aveva assunto una posizione audace e lungimirante contro la censura preventiva, sostenendo che una società autenticamente viva e giusta non potesse fiorire senza un libero confronto delle idee anche, e soprattutto, di quelle controverse, scomode, minoritarie.

La verità, a suo dire, non avrebbe temuto il dibattito, ma, anzi, si sarebbe nutrita del confronto, emergendo più luminosa proprio attraverso la sfida delle opinioni opposte. Solo attraverso una dialettica aperta, plurale e critica si sarebbe potuto giungere a una forma più alta e consapevole di comprensione collettiva.

L’Ottocento e il Novecento hanno consacrato questi ideali in norme giuridiche e costituzionali: basti pensare al Primo Emendamento della Costituzione americana o all’articolo 21 della Costituzione italiana, baluardi della libertà di parola, stampa e pensiero.

Tuttavia, il XXI secolo ci pone dinanzi a interrogativi nuovi e profondi: come tutelare ed esercitare oggi tale libertà senza trasformarla in licenza, senza cadere nel rumore indistinto del disordine comunicativo o nel narcisismo spettacolarizzato dell’io?

In un mondo in cui il soggetto è incoraggiato a “monetizzare” la propria identità, a costruirsi come marchio, come personaggio pubblico in costante esposizione, l’autenticità viene spesso confusa con la provocazione, l’esibizione con la verità e la parola perde la sua funzione di ponte per diventare schermo.

Eppure, se la libertà di espressione vuole continuare a essere non soltanto un diritto, ma un atto di civiltà, essa dovrà ritrovare il proprio respiro più profondo nella responsabilità.

Come ci insegnano i grandi pensatori del passato, esprimere liberamente il proprio pensiero significa anche assumersi il peso delle parole, collocarle nello spazio dell’altro, riconoscere che ogni frase non è mai neutra, ma incide nella trama dell’umano.

La libertà di espressione, dunque, non può prescindere da una visione etica della parola: essa acquista reale significato solo quando si accompagna alla consapevolezza della sua portata e delle sue conseguenze.

Tanto più è autentica quanto più si radica nel rispetto dell’altro, nella capacità di ascolto, nella volontà di costruire un orizzonte condiviso. Perché la parola, per essere veramente libera, non può essere disancorata dalla responsabilità; ed è solo nel legame profondo tra espressione e coscienza morale che essa smette di essere rumore per farsi strumento di civiltà.

Perché non esiste vera parola se non nella relazione e non esiste libertà se non nella tensione, sempre rinnovata, verso il bene comune.