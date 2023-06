‘Libertà’ a T.A.G. Tevere Art Gallery

Le fotografie di Joseph De Felici e Ferdinando Gatta in mostra dall’8 al 15 giugno a Roma

Giovedì 8 giugno, alle ore 18:30, inaugura, presso T.A.G. Tevere Art Gallery a Roma, la mostra ‘Libertà’ di Joseph De Felici e Ferdinando Gatta a cura di Francesca Perti: trenta fotografie di grandi dimensioni in bianco e nero, che nascono dall’interazione tra i due artisti.

Partendo da una dichiarazione di Noam Chomsky

Se credi che non ci sia speranza, farai in modo che non esista alcuna speranza. Se credi che ci sia un istinto verso la libertà, farai in modo che le cose possano cambiare

De Felici e Gatta indagano il concetto complesso e variegato della libertà.

La libertà è un pensiero essenziale per comprendere il funzionamento della società e della politica contemporanea, ma è anche una condizione necessaria per lo sviluppo della creatività, dell’innovazione e dell’autodeterminazione dell’individuo e della comunità.

È quindi una sfida costante e una condizione irrinunciabile per la costruzione di una società giusta e solidale, per la conoscenza e comprensione del mondo e per la lotta contro ogni forma di dominio e oppressione.

T.A.G. Tevere Art Gallery

Via di Santa Passera 25

Roma

info@tevereartgallery.net

www.tevereartgallery.net