Liberazione Narges Mohammadi: soddisfatto il Presidente della Toscana

La Toscana delle donne omaggia un simbolo della lotta per la libertà delle donne iraniane

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La soddisfazione per la liberazione, seppur temporanea, di Narges Mohammadi arriva anche dalla Toscana.

Uno dei simboli della lotta delle donne iraniane contro l’oppressione e contro la negazione di diritti basilari, reclusa dal 2016, è stata rilasciata per tre settimane per essere curata.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani ha commentato:

Un atto di civiltà che accoglie però solo parzialmente le richieste provenienti da una moltitudine di organizzazioni impegnate a difesa dei diritti delle donne, non soltanto quelle iraniane. Auspico che sia soltanto il primo passo verso la liberazione definitiva.

Anche la capo di gabinetto del Presidente Cristina Manetti sottolinea positivamente la decisione:

Attraverso La Toscana delle donne abbiamo fin da subito abbracciato questa battaglia per la sua liberazione. Sappiamo che le condizioni di salute di Narges sono abbastanza precarie e che la sua permanenza in carcere rischierebbe di far precipitare la situazione. Dalla Toscana non ci stancheremo mai di sostenerla affinché possa tornare libera.

E l’Associazione ‘Donna vita libertà’ avrà sede in una stanza della Regione Toscana.

La Regione alla fine dello scorso anno conferì il Pegaso d’oro al movimento che si batte per i diritti delle donne in Iran e nel mondo. All’inizio di questo anno sempre la Regione ha promosso una raccolta di firme per la liberazione immediata di Narges Mohammadi.