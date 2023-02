Liberation Route Europe, al via a Firenze il Forum internazionale 2023

La rete che valorizza la memoria della Seconda guerra mondiale si ritroverà dal 1° al 3 marzo in Toscana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Firenze e la Toscana si appresentano ad accogliere, dal primo al tre marzo 2023, il Forum internazionale di Liberation Route Europe.

Alla Fondazione aderiscono 11 Paesi e oltre 400 soci da tutta Europa e dal Nord America per valorizzare la Memoria della Seconda guerra mondiale.

La Fondazione europea nata nel 2008 come un progetto locale in Olanda, mette in rete musei, luoghi, teatri di battaglia, monumenti, testimonianze di sopravvissuti per raccontare attraverso percorsi turistici, visite guidate, eventi e celebrazioni la Seconda guerra mondiale con uno sguardo originale e un approccio di respiro internazionale.

Ogni anno, la Fondazione LRE organizza il Forum, evento in cui riunisce membri, partner e parti interessate del turismo per approfondire le tematiche legate alla memoria in relazione all’attualità, ascoltare gli aggiornamenti di esperti, per fare rete e valorizzare anche la rete turistica legata alla Memoria.

L’edizione 2023 si terrà a Firenze dopo le edizioni a Bruxelles, Belgio, e a Caen, Normandia; una scelta che testimonia l’impegno della sezione italiana di LRE, che oggi conta sull’adesione di 18 soci tra istituzioni e organizzazioni.

Il Forum si svilupperà attraverso una serie di attività, tra cui la Conferenza, l’Expo e le visite guidate.

La conferenza: si svolgerà il 1° marzo, inizio alle 13:30, presso l’auditorium Al Duomo, in Via de’ Cerretani, l’evento che avrà al centro gli attuali scenari sociopolitici dell’Europa e il loro rapporto con la memoria. accademici e professionisti museali di tutta Europa esploreranno le conseguenze dei cambiamenti e le minacce che rappresentano per la nostra comprensione comune della Seconda guerra mondiale.

La conferenza è aperta al pubblico.

L’Expo: la fiera annuale del turismo della memoria, in programma la mattina del 2 marzo presso l’Innovation Center di Firenze, in Lungarno Soderini, 21, consentirà ai professionisti di tutto il settore del commercio di viaggi di entrare in contatto con membri e partner della Fondazione LRE, creando sinergie tra storia e turismo.

Le visite guidate: il 2 e 3 marzo saranno organizzate visite guidate in loco per i membri della Fondazione e i principali partner per esplorare i numerosi luoghi e punti di riferimento storici e commemorativi importanti a Firenze e dintorni, in particolare quelli legati alla Resistenza italiana e alla Linea Gotica.

Gli itinerari comprenderanno, tra gli altri, il Cimitero Americano di Firenze, i Passi del Giogo e della Futa e un tour storico della Firenze della Seconda Guerra Mondiale.

Infine, un programma di visite speciale è riservato a 20 Tour operator americani, canadesi e britannici selezionati dalla European Travel Commission, ETC, che porterà gli operatori del turismo a scoprire alcuni dei principali luoghi della memoria della Toscana. Questa attività è organizzata anche grazie alla collaborazione di Toscana Promozione Turistica.