L’hype sull’IA sta ancora crescendo a dismisura o sta rallentando?

L’IA è stata integrata praticamente ovunque, dalle app di produttività alle foto dello smartphone, dai suggerimenti personalizzati ai casino online.

Gli algoritmi hanno fatto il boom e sono stati adottati da moltissime aziende per migliorare i servizi e per renderli più user-centrici. Ma, adesso che quasi tutti la stanno usando, l’interesse per l’IA è diminuito o il mercato è ancora in forte espansione?

Cosa ci dicono i numeri recenti

Gli investimenti privati e aziendali non mostrano segni di stop. Nel 2024, l’IA generativa ha fruttato ben 33,9 miliardi di dollari a livello globale, in crescita rispetto al 2023. Gli investimenti aziendali complessivi nell’IA hanno superato i 250 miliardi.

Quindi, i capitali continuano ad affluire e i progetti escono dalla fase di demo e diventano realtà. Per quanto riguarda il suo utilizzo, il 78% delle organizzazioni dichiara di usare l’IA almeno in una funzione di business.

Quindi, non si tratta più di test sporadici, molte aziende stanno ridisegnando i flussi di lavoro, la governance e i ruoli per estrarre valore.

Gli hyperscaler e i partner continuano a investire nei data center, nei chip e nelle nuove fonti energetiche per alimentare il calcolo. Questo significa che l’IA non rallenta, ma matura e richiede delle basi più solide per evolvere ancora.

È mainstream ma nelle mani dei colossi

Anche se la spesa è ancora in crescita, C’è un po’ aria di prudenza. Gli analisti e gli investitori hanno iniziato a interrogarsi sulla qualità della crescita perché alcune grandi operazioni ricordano delle dinamiche da bolla.

È il caso delle critiche a mega-deal tra i produttori di chip e i laboratori di AI, con il rischio di finanza circolare che gonfia le valutazioni senza delle metriche solide.

Allo stesso tempo, c’è chi prevede che gli investimenti infrastrutturali possano persino aumentare ancora nel 2026.

Un altro segnale di maturità è questo: nei risultati dei big del calcolo, oltre ai record di vendite, emergono concentrazioni su pochi clienti e dipendenze che il mercato monitora con attenzione.

Non è un freno in sé, ma è un promemoria sul fatto che la domanda è forte, però è ancora trainata da un gruppo ristretto di attori che costruiscono capacità su larga scala.

Infine, per quanto riguarda il lavoro, la fotografia è piuttosto rosea. L’IA aiuta nei processi, ma per ora non sta sostituendo l’uomo. Questo non significa che i ruoli non cambino (succede eccome), ma che non si sono avverati gli scenari più foschi.

Quindi: hype in corsa, ma con dei dubbi

Sembra proprio che i budget ci siano e che le aziende siano sempre più disposte a investire nelle piattaforme, nella sicurezza e nelle competenze.

L’IA può fare molto per compensare eventuali carenze in questi settori.

Però, si inizia anche a prestare attenzione a:

Costi e margini: l’IA deve migliorare i KPI reali (conversioni, tempi di ciclo, tasso di risoluzione). I progetti vetrina convincono sempre meno.

Peso della supply chain (chip, energia, data center). Le scelte architetturali per avere dei modelli ultra leggeri o degli agenti specializzati diventano sempre più strategiche.

Regia organizzativa: il salto di valore arriva quando si ridisegnano i processi e le responsabilità, non quando si inizia a usare un assistente generativo sopra un flusso vecchio.

E per i servizi consumer?

L’IA si infiltra nella personalizzazione, nelle raccomandazioni e nella prevenzione delle frodi. Qui la sfida è trovare l’equilibrio tra utilità percepita, trasparenza e rispetto dell’utente, così da evitare l’effetto giocattolo che si esaurisce dopo la novità.