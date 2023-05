‘Lezioni di Napoletanità… e difendo la città’ al Teatro Augusteo

In scena a Napoli dal 26 al 28 maggio

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 26 al 28 maggio 2023, al Teatro Augusteo di Napoli, piazzetta duca d’Aosta 263, si aprirà il sipario per ‘Lezioni di Napoletanità… e difendo la città’, con Alan De Luca, Amedeo Colella e Lino D’Angiò, spettacolo aggiornato per la vittoria del terzo scudetto del Napoli.

I napoletani hanno una marcia in più … ‘na pezza a culore! Lo sanno bene Alan De Luca, Amedeo Colella e Lino D’Angiò che, per l’Università degli Studi di Napoli Gennarino II, portano in scena all’Augusteo le ‘Lezioni di Napoletanità’, aggiornate con il sottotitolo ‘… e difendo la città’ per omaggiare la vittoria del terzo scudetto del Napoli, la nostra cultura e la nostra identità, sì perchè difendere Napoli significa difendere la cultura identitaria millenaria di un popolo unico al mondo, e questo spettacolo è a tutti gli effetti il primo congresso internazionale di cultura napoletana, di napoletanità, ovvero il modo di essere e di pensare e di comportarsi del popolo partenopeo, il modus vivendi e il modus operandi di questo gruppo di cittadini del mondo che hanno avuto la fortuna di essere nati all’ombra del Vesuvio, anzi al sole del Vesuvio.

È uno spettacolo prodotto da MusicaèManagement di Giovanni Oliviero.

Sinossi

Lino D’Angiò e Alan De Luca, ideatori del programma cult Telegaribaldi, incontrano il noto scrittore Amedeo Colella. Tra racconti, paraustielli e aneddoti sulla storia napoletana, raccontati in maniera accattivante e divertente da Amedeo Colella, si inseriscono le canzoni, le imitazioni e i monologhi dei due attori partenopei su argomenti di attualità calcistica e non.

Il risultato è uno spettacolo esilarante, con un ritmo senza sosta in un viaggio tra storia e risate. Tre ‘congressisti’, in abito da docenti universitari, per una lectio magistralis senza precedenti.

Ticket al botteghino del teatro o al link di vendita dello spettacolo su teatroaugusteo.it.

Biglietti:

platea €20,00

galleria €15,00

Orari spettacolo:

feriali ore 21:00

festivi ore 18:00

Info: 081-414243