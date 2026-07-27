‘Lex Start!’: presentata la III edizione in Consiglio Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Al via la terza edizione di ‘Lex Start! La Legge Regionale scritta dai Giovani’.

L’iniziativa è stata presentata, stamani, nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, dal suo ideatore, il consigliere regionale Andrea Volpe, e dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi.

Hanno, inoltre, partecipato la Presidente della Commissione Regionale Istruzione, Cultura, Politiche Sociali, Bruna Fiola, i Consiglieri regionali Francesco Iovino ed Assunta Panico, oltre cento giovani provenienti dalle scuole superiori, dalle Università, dai Forum giovanili della regione.

Il Consigliere Volpe ha sottolineato:

‘Lex Start!’ nasce dalla volontà di creare un ponte concreto tra i giovani e le istituzioni e le prime due edizioni hanno confermato la grande attenzione dei giovani per i temi più importanti della nostra società e per l’attività legislativa tanto che una delle loro proposte è diventata Legge regionale della Campania; ora ripartiamo con una nuova annualità e con oltre cento giovani provenienti da realtà diverse della Campania, pronti a mettersi in gioco.

Il Presidente Massimiliano Manfredi ha sottolineato:

‘Lex Start!’ fa parte di un ventaglio di iniziative che stiamo mettendo il campo per aprire il Palazzo, avvicinare i giovani ai processi legislativi e, soprattutto, per rendere questa Sede consiliare quanto più vicina ai cittadini e alle cittadine della Campania.

Il Consiglio regionale della Campania è la terza assemblea legislativa dell’Italia, dopo Camera e Senato, quindi ha un grande valore e prestigio.

È importante farlo comprendere anche ai ragazzi, perché, per formare la classe dirigente del futuro, non c’è bisogno solo di scegliere volti nuovi e candidarli alle elezioni, ma soprattutto di avere giovani con un livello di competenza adeguato.