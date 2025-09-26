L’Ex Cartiera Latina di Roma ospita ‘InCanto Festival’

Dal 27 al 30 settembre 2025 un programma di concerti e laboratori didattici che avvicinano il pubblico alla musica e all’opera lirica

L’unione tra musica e didattica fa nascere esperienze artistiche innovative: è questo il cuore di ‘InCanto Festival’, il progetto di divulgazione culturale ed intrattenimento che dal 27 al 30 settembre 2025 a Roma, presso l’Ex Cartiera Latina – Sala Nagasawa, via Appia Antica, 42, animerà la vita culturale e sociale della comunità locale.

L’evento, promosso da Europa InCanto e realizzato con il contributo di Regione Lazio – Assessorato Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio Civile – Area Spettacolo dal Vivo sotto la guida dell’Assessore alla Cultura Simona Baldassarre, propone un programma di concerti e laboratori didattici che avvicinano i cittadini alla musica e alla lirica.

‘InCanto Festival’ nasce dalla convinzione che la cultura sia necessaria al vivere civile dell’uomo ed assuma un ruolo fondamentale nello sviluppo globale dell’individuo, soprattutto se conosciuta e amata fin da giovani.

Il progetto favorisce un processo di conoscenza e avvicinamento alla cultura lontano dai luoghi tradizionali, creando le condizioni per cui un pubblico quanto più vasto ed eterogeneo possibile entri in contatto con una forma d’arte importante per il nostro patrimonio culturale, ma troppo spesso considerata riservata ad una ristretta nicchia di persone, percepita come esclusivo appannaggio di un’élite culturale e sociale.

Come già avvenuto nel corso dell’esperienza decennale di Europa InCanto, gli spettatori potranno guardare in profondità, cogliere le sfumature intrinseche della lirica ed essere invogliati a loro volta ad osservare attentamente ciò che li circonda.

La musica agisce, infatti, sugli stati d’animo più profondi e sulle emozioni, ed è nutrimento della mente e dello spirito per sviluppare le potenzialità espressive e creative della persona.

L’aspetto originale dei format proposti, è rappresentato dal fatto che durante i concerti il Direttore d’Orchestra interagisce con il pubblico facendolo dialogare con i musicisti e i cantanti, spiegando i retroscena culturali e storici sottostanti al brano, fornendo nozioni che arricchiscono gli ascoltatori e li guidano alla comprensione.

Il festival riserva una particolare attenzione alle esigenze dei più giovani, attraverso un percorso dedicato a bambini e ragazzi si mira a stimolarne la curiosità e diffondere la conoscenza e l’amore per la musica, l’opera e il teatro.

Nel dettaglio il progetto prevede un percorso di laboratori ludico-didattici, i ‘Racconti d’Opera’, dedicato a bambini e ragazzi tra i 5 i 12 anni.

Programma ‘InCanto Festival’

Ex Cartiera Latina – Sala Nagasawa

Via Appia Antica 42, 00179 Roma

Sabato 27/09/2025

ore 17:00 Racconti d’Opera ‘Elisir d’amore’ di G. Donizetti – Laboratorio musicale per bambini e famiglie

ore 19:00 Racconti di musica ‘Operette’ – Concerto

Domenica 28/09/2025

ore 17:00 Racconti d’Opera ‘Il Barbiere di Siviglia’ di G. Rossini – Laboratorio musicale per bambini e famiglie

ore 18:30 InCanto Lab ‘Il Barbiere di Siviglia’ di G. Rossini – Concerto

Lunedì 29/09/2025

ore 17:00 Racconti d’Opera ‘La Traviata’ di G. Verdi – Laboratorio musicale per bambini e famiglie

ore 19:00 Dialoghi sinfonici ‘Classici quotidiani’ – Concerto

Martedì 30/09/2025

ore 17:00 Racconti d’Opera ‘Le arie più famose’ – Laboratorio musicale per bambini e famiglie

ore 19:00 Dialoghi d’opera ‘Arie d’opera’ – Concerto

Ingresso libero per tutti gli appuntamenti in programma.

Europa InCanto promuove percorsi innovativi di avvicinamento alla musica e al teatro, nella convinzione che la cultura – sintesi di tutte le arti – sia fondamentale per la crescita dell’individuo e della società.

Dal 2018 affianca a questa missione un impegno concreto verso i giovani talenti, sostenendo il loro inserimento professionale attraverso l’Orchestra Europa InCanto, EICO, che riunisce i migliori musicisti emergenti under 35 del panorama nazionale.

Grazie a format originali e metodologie didattiche all’avanguardia, l’associazione accompagna giovani e adulti alla scoperta della musica partendo dall’opera lirica, intesa come forma d’arte totale che fonde voce, parola, gesto e suono, per arrivare alla scoperta della musica sinfonica e alla sua narrazione.

Al termine del percorso, lo spettatore non è più solo un ascoltatore, ma vive il teatro in modo pieno, emozionale e consapevole.

Questa iniziativa rientra tra i progetti vincitori dell’avviso pubblico emanato a giugno 2024 dalla Regione Lazio per il sostegno a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo.

Le attività, i progetti e i prossimi appuntamenti di InCantoFestival sono consultabili

sulla pagina IG https://www.instagram.com/europaincanto?igsh=dXUyN2d2dXh1MXdo

e sul sito ufficiale www.europaincanto.com.

Sono infine aperte le iscrizioni a Scuola InCanto edizione 2025/2026, il percorso didattico di avvicinamento all’opera lirica, quest’anno incentrato su ‘Aida’ di Giuseppe Verdi, che coinvolge gli alunni delle scuole materne, elementari e medie.

Per maggiori informazioni:

e-mail: segreteria@europaincanto.it

tel. 06-83925930