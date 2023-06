‘L’Europa presente’ fa tappa a Napoli

Premi Nobel, politici, attivisti e scrittori saranno ospiti del talk forum ideato dalla Vicepresidente PE Picierno e organizzato in collaborazione con l’Ufficio del PE in Italia, Fondazione Foqus e Linkiesta

Sud, cultura e politica estera è il mix su cui si basa l’iniziativa ‘L’Europa presente’ che approderà a Napoli il 16 giugno, a partire dalle ore 15:00, negli spazi della Fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli.

Spiega l’ideatrice Pina Picierno:

Tre panel interattivi dove si declinerà un’idea di Europa pragmatica e vicina alla gente, un’Europa che, pur tra le sue contraddizioni, rappresenta l’unica risposta alle domande del nostro tempo.

L’iniziativa, alla sua seconda tappa dopo quella di Bari, prevede tre panel che abbracceranno diverse tematiche: ‘È il tempo del Sud. Le autonomie e gli attori sociali al tempo di Next Generation e delle riforme’; ‘Da Ventotene a Kyiv. L’Europa nel mondo tra conflitti, democrazia e diritti umani’; nell’ultima parte si terranno, invece, performance musicali e culturali.

Tra i vari interventi, saranno previsti quelli di:

Alessandro Alfieri, vice-capogruppo PD al Senato, commissioni Affari esteri e Difesa; Enzo Amendola, deputato, commissione Affari esteri e comunitari; Lucia Annunziata, scrittrice, giornalista e conduttrice; Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Maurizio de Giovanni, scrittore e sceneggiatore; Rachele Furfaro, Presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Foqus; Stefano Graziano, deputato, commissione Difesa e commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Lorenzo Guerini, Presidente Copasir; Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli; Oleksandra Matviichuk, Premio Nobel per la Pace 2022; Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo; Pegah Moshir Pour, attivista per i diritti umani e digitali; Renato Quaglia, direttore della Fondazione Foqus Quartieri Spagnoli; Marco Sarracino, deputato, commissione Lavoro, pubblico e privato; Roberto Speranza, deputato, commissione Cultura, scienza e istruzione; Sviatlana Tsikhanouskaya, Premio Sakharov per la libertà di pensiero 2020 del Parlamento europeo.