‘L’Europa non è un incidente della storia’ in ricordo di David Sassoli

L’evento è in programma il 17 gennaio a Roma ad Esperienza Europa

A tre anni dalla scomparsa del Presidente David Sassoli, il Parlamento europeo in Italia organizza un evento per ricordarlo e celebrare il suo lascito politico e la sua visione d’Europa come ‘progetto di speranza’ da trasmettere soprattutto alle giovani generazioni.

L’evento si terrà venerdì 17 gennaio dalle ore 12:30 a Esperienza Europa, il centro multimediale dedicato all’ex Presidente del Parlamento europeo, in piazza Venezia 6c a Roma.

Oltre al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e ad alcuni eurodeputati, saranno presenti le Vicepresidenti del Parlamento europeo Pina Picierno e Antonella Sberna e il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, i quali dialogheranno sul futuro dell’Europa con gli studenti di alcuni istituti scolastici a partire dai discorsi pronunciati da Sassoli in varie occasioni della sua presidenza.

L’evento è a ingresso libero ma è comunque possibile seguirlo in streaming.

In questa occasione verrà presentato il brano ‘Ventotene, Community Variation’, un’inedita opera collettiva realizzata dal musicista e content creator Tudor Laurini in arte Klaus insieme agli studenti degli istituti Mozart e Visconti di Roma.

Ricordando David Sassoli, possiamo ribadire il nostro impegno a costruire un’Europa più forte. Insieme.