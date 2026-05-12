L’Europa che fa notizia a Esperienza Europa – David Sassoli

Briefing pre plenaria in programma il 13 maggio a Roma
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.
Mercoledì 13 maggio ore 10:00 è in programma L’Europa che fa notizia – briefing pre plenaria in vista della sessione dal 18 al 21 maggio 2026 a Strasburgo, incontro con i rappresentanti delle delegazioni.
Per discutere e approfondire i temi principali della prossima sessione plenaria in programma dal 18 al 21 maggio 2026, l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia organizza un incontro con:
– Giuseppe LUPO – S&D-PD
– Isabella TOVAGLIERI – PfE-Lega
– Valentina PALMISANO -The Left-M5S
L’evento si terrà presso Esperienza Europa – David Sassoli, Piazza Venezia 6C e potrà essere seguito in streaming sulla pagina YouTube del Parlamento europeo in Italia.