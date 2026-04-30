‘L’Europa al tempo dei predatori’: evento a Roma

Appuntamento il martedì 5 a Piazza Venezia, 11 a Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea e dell’Istituto Affari Internazionali, organizza martedì 5 maggio, dalle ore 18:00

Sala Europa a Piazza Venezia, 11 a Roma, un confronto su come l’UE stia attuando in difesa delle democrazie liberali e della propria autonomia in un’epoca segnata dalla ridefinizione dell’ordine mondiale, dall’avvento dei tecno-oligarchi e dal ritorno della politica delle potenze.

Partecipa l’ex Primo ministro svedese Carl Bildt.

L’evento verrà aperto dai saluti istituzionali di Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, e di Claudio Casini, capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia.

Quindi, la Vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno terrà in collegamento da Bruxelles il discorso introduttivo.

I lavori proseguiranno con un confronto tra Carl Bildt, co-Presidente del European Council on Foreign Relations ed ex Primo ministro svedese, Alessia Melcangi, professoressa associata La Sapienza di Roma, senior analyst Fondazione MedOr ed editorialista de La Stampa, e Michele Valensise, Presidente dell’Istituto Affari Internazionali, IAI. Modera Paolo Valentino, giornalista e opinionista de Il Corriere della Sera.

L’evento è aperto al pubblico, con iscrizione tramite questo link.