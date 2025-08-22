Letz Festival: annullata la III edizione

Riceviamo e pubblichiamo.

Letz Festival è costretto ad annunciare l’annullamento della III edizione prevista per il 29 e 30 agosto all’Anfiteatro Romano di Terni.

Di seguito diffondiamo le dichiarazioni della direzione artistica.

Con profondo dispiacere annunciamo che Letz Festival 2025 non si farà.

Non è stata una decisione semplice.

L’incremento inatteso dei costi di produzione unito alle recenti difficoltà emerse rispetto alla venue e al contesto locale, hanno reso impossibile portare avanti il festival nella forma che avevamo immaginato.

Abbiamo messo in campo tutte le energie e le risorse possibili per non arrivare a questa scelta, ma purtroppo non è stato possibile giungere a un esito diverso.

Il rimborso del biglietto per Day 1 e Day 2 e per il Full Pass, sarà effettuato automaticamente tramite la piattaforma di acquisto prescelta. L’importo sarà accreditato secondo le modalità e i tempi previsti dalla piattaforma stessa.

Attraverso Letz Festival e progetti come Baravai e BSide, fino a marzo 2025, e con Tonico questa estate, abbiamo coinvolto migliaia di persone ogni anno, contribuendo a rafforzare la comunità, attrarre nuovo pubblico a Terni e in Umbria e creare occasioni di socialità, cultura e intrattenimento.

Abbiamo dimostrato che una città come Terni, lontana dalle rotte dei grandi eventi, può diventare una tappa significativa nel panorama dei festival e delle esperienze culturali contemporanee.

Letzè una squadra che lavora quotidianamente sul territorio con passione e ostinazione.

Crediamo sia un impegno che debba essere sostenuto e riconosciuto dalle istituzioni e dagli enti del territorio, non soltanto per il suo impatto artistico, ma anche per il ruolo sociale che ricopre e per la visione strategica di città che propone.

Desideriamo ringraziare la Regione Umbria per il sostegno e l’attenzione dimostrata in questi mesi.

Un ringraziamento speciale va agli sponsor che ci hanno accompagnato, agli artisti e alle artiste che ci hanno scelto, a tutte le persone che hanno lavorato con noi e, soprattutto, al nostro pubblico per la fiducia e la curiosità che hanno reso possibile questa esperienza straordinaria e condivisa.

Letz Festival per ora si ferma.

Con la voglia di ritrovarci presto.