‘Letture dal Bosco’ torna a Lago Laceno

La quarta edizione si svolgerà con l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo. Tra gli ospiti premiati Antonello Carbone, Carlotta Pinto, Carmine Ioanna, Domenico Cipriano e numerose personalità della cultura campana.

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 19 luglio il bosco del Lago Laceno, nel cuore dell’Irpinia, tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico naturale dedicato alla lettura.

Giunge alla sua quarta edizione ‘Letture dal Bosco’, il festival ideato e diretto dallo scrittore Giuseppe Tecce e promosso dall’Associazione Ver Sacrum Arte Cultura e Società – Cinthia APS, con la conduzione di Grazia Caruso.

L’edizione 2026 assume un significato ancora più importante grazie al prestigioso Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, riconoscimento che valorizza il percorso culturale costruito dal festival e la sua capacità di promuovere lettura, partecipazione e valorizzazione dei territori.

Nato nel 2023 come progetto spontaneo e autofinanziato, ‘Letture dal Bosco’ è oggi una delle esperienze culturali più originali del panorama campano. Un festival che sceglie di allontanarsi dai modelli tradizionali costruiti attorno alla figura dello scrittore per mettere al centro il lettore, protagonista assoluto della giornata.

Attraverso la lettura ad alta voce, infatti, le pagine dei libri prendono vita nel cuore del bosco, trasformando la parola scritta in esperienza condivisa.

Quest’anno i partecipanti si confronteranno leggendo brani tratti da quattro opere selezionate:

• ‘Fino a te’ di Alessia Vessicchio (Graus Edizioni)

• ‘Sette e Quarantacinque’ di Giuseppe Tecce (Graus Edizioni)

• ‘Spacciatori di libri’ di Rosario Esposito La Rossa’ (Marotta & Cafiero)

• ‘Fari dell’Anima. Raggi di luce e memorie’ (Apeiron Edizioni), raccolta di racconti di autori vari

A valutare le performance dei lettori sarà una giuria composta da Rosanna Lemmo, Presidente di Giuria, Giovanna Carozza, in rappresentanza del Club del Libro ‘Vuoi leggere con noi?’ di San Marco Evangelista (CE), Giuliana Grimaldi, in rappresentanza del Club del Libro di Mondadori Bookstore Giugliano (NA), e Morena Cecere, in rappresentanza del Club del Libro ‘Tra le Righe’ di Benevento.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione saranno i saluti istituzionali dell’Assessora alla Cultura del Comune di Bagnoli Irpino, Rolisa Corso.

L’edizione 2026 sarà dedicata a Giambattista Basile, nel 460° anniversario della nascita. Padre della fiaba letteraria europea, Basile ha raccolto e trasformato nella sua opera il patrimonio dell’oralità popolare meridionale. Un omaggio che trova nel bosco il suo luogo naturale, simbolo di trasformazione, incontro e immaginazione.

La giornata prenderà il via con un momento di radicamento guidato da Premjeet Kaur Tina, un’esperienza dedicata all’ascolto del corpo e della natura, pensata per preparare i partecipanti all’ascolto profondo delle storie.

Nel corso della giornata non mancheranno momenti dedicati alle famiglie e ai più piccoli con letture ispirate all’universo di Basile e attività di animazione curate dall’Associazione Wave, mentre gli intermezzi musicali saranno affidati al Coro Orbisophia, associazione culturale internazionale impegnata nella valorizzazione del canto beneventano.

Il pomeriggio sarà dedicato alla consegna dei Premi Speciali Letture dal Bosco 2026, assegnati a personalità che si sono distinte per il loro contributo alla cultura, all’arte, alla promozione del territorio e all’impegno sociale.

I riconoscimenti saranno conferiti ad:

• Antonello Carbone, regista

• Associazione Wave

• Carlotta Pinto, attrice e cantante di Mare Fuori

• Carmine Ioanna, musicista

• Domenico Cipriano, poeta

• Federica Brogna, giornalista e direttrice di United States of Italy

• Marika Camposano, bookblogger e coach mindfulness

• Maurizio Del Greco, regista e scrittore

• Pietro Pio Ciampa, fotografo

• Pasquale Luca Nacca, presidente dell’associazione Insieme per Avellino e per l’Irpinia

• Rino Cillo, scrittore

A concludere il festival sarà il suggestivo Rito del Piccolo Popolo, curato dall’Associazione Sabba de Nuce, un momento simbolico che richiama il profondo legame tra uomo, natura e immaginario popolare.

Dopo il successo delle prime tre edizioni e delle iniziative nate durante l’anno, tra cui la Winter Edition ospitata presso la Libreria Raffaello di Napoli e la rassegna Autori in Vetrina a San Giorgio del Sannio, Letture dal Bosco continua a consolidarsi come un progetto culturale permanente, capace di mettere in dialogo aree interne, città, editori, autori e lettori.

Più che un festival letterario, ‘Letture dal Bosco’ è un invito a rallentare, ad ascoltare e a riscoprire il valore della lettura condivisa, dove la voce dei lettori diventa il filo che unisce persone, storie e territorio nel cuore della natura.