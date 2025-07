Lettera a una pantegana. Sulla geometria della vita e della morte

Cara pantegana,

non ci sei più. Non in questa dimensione, almeno.

Te ne sei andata in silenzio, dopo un urlo che qualcuno ha sentito e subito dimenticato.

Ma io no. Io ti ho sentita squittire. Ti ho sentita lamentarti. E ancora ti sento.

Sei entrata per sbaglio, o forse per fame, nei giardinetti delle nostre villette a schiera.

Ordinati, ben recintati, figli della sicurezza e del controllo.

Hai varcato un confine invisibile, e sei finita all’inferno: non quello dei tuoi simili, ma quello degli uomini.

Un luogo dove la “proprietà privata” vale più della vita di un piccolo “ripugnante” esserino. Dove la paura del contagio, dell’invasione, dell’altro – si traveste da legittima difesa e diventa trappola.

Qualcuno l’aveva messa lì, quella trappola.

E qualcuno, forse mentre annaffiava le petunie, ti ha sentita morire.

Non tutta d’un colpo, ma lentamente. Come accade a ciò che non ha voce nei nostri codici morali.

Lo capisco, sai. L’uomo non sa convivere coi ratti.

Abbiamo bambini, case, ansie, memorie.

Abbiamo costruito un mondo che non tollera intrusioni.

Ma, cara pantegana, la verità è che noi non sappiamo più difenderci senza distruggere.

Abbiamo tecnologia, satelliti, reti neurali. Ma non ancora una vera intelligenza.

Non quella che sa pesare la vita. Non quella che sa distinguere la minaccia dalla paura.

E ancor meno quella che comprende che ogni creatura ha un ruolo.

Anche tu, ratto norvegese.

La tua specie – così disprezzata, così combattuta – è parte integrante dell’ecosistema urbano.

Siete spazzini naturali, raccoglitori instancabili di scarti e rifiuti.

Siete indicatori ecologici, segnalate con la vostra presenza lo squilibrio, l’eccesso, la dimenticanza umana.

Nella catena della vita, anche voi partecipate al ciclo di trasformazione, decomposizione, rigenerazione.

E quando vi sterminiamo senza comprenderne la funzione, in realtà feriamo l’equilibrio già precario dell’ambiente che abitiamo.

Ma non è solo una questione ecologica.

Tu, pantegana, abiti i sotterranei dell’inconscio collettivo.

Come il ragno, come il serpente, sei il simbolo vivente delle nostre paure arcaiche: il buio, la malattia, l’invasione dell’ignoto.

Ci ricordi la peste, la morte nera che ha devastato l’Europa. Ma anche qui, occorre fare chiarezza.

Non furono i ratti i veri colpevoli, ma le pulci parassite – in particolare la Xenopsylla cheopis – che si nutrivano del loro sangue.

E, soprattutto, fu la mancanza di igiene, il degrado urbano, la promiscuità insalubre e la miseria a far sì che l’epidemia dilagasse.

Colpiva l’uomo, più del topo, un mondo che aveva perso il senso dell’equilibrio tra natura e cultura.

Tu eri un disturbo, e sei diventata una vittima.

E noi, nel frattempo, restiamo qui, convinti di aver vinto una battaglia.

Ma ogni volta che uccidiamo senza cercare un’altra via, magari ecologica, “dissuasiva”, perdiamo un pezzo della nostra umanità.

Eppure, in fondo, forse ci rivedremo.

In un’altra dimensione, più gentile.

Dove l’energia si trasforma e ritorna.

Dove ogni creatura – dal passero al topo, dall’uomo all’albero – ha un posto nel disegno.

Un disegno che non conosce giudizio.

Un ordine che non punisce, ma include.

Una geometria perfetta, dove tutto torna a vibrare nell’armonia originaria.

E lì, forse, finalmente, saremo parte della stessa figura..