‘Let’s twist again!’ al Teatro Artemisio – Gian Maria Volonté

The Black Blues Brothers in scena a Velletri (RM) il 5 gennaio

Con il nuovo anno è in programma, subito prima dell’Epifania, il quarto appuntamento della stagione di prosa al Teatro Artemisio – Gian Maria Volonté di Velletri (RM).

Il Comune di Velletri e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MiC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, insieme alla Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri diretta da Giacomo Zito, ha presentato quest’anno una stagione di grande livello con otto spettacoli in abbonamento che spaziano tra nuova drammaturgia, commedia e musica, con in scena grandi interpreti del panorama teatrale nazionale.

Il prossimo spettacolo è in programma per domenica 5 gennaio, alle ore 18:30, con The Black Blues Brothers, un gruppo energico, frizzante e coinvolgente.

Lo spettacolo ‘Let’s twist again’, una pièce in una sala d’attesa fumosa di una stazione ferroviaria, nella quale cinque uomini, tutti vestiti con trench alla Humphrey Bogart, aspettano. Un treno? Una persona?

Per ammazzare il tempo, ascoltano musica twist e rock’n’roll su un jukebox d’epoca e provano a chiamare le loro ragazze al telefono, ma queste passioni gemelle per la musica e l’amore fanno perdere al gruppo il treno! Come possono sistemare le cose?

Con incredibili acrobazie, che sfruttano tutto ciò che li circonda per numeri mozzafiato: tavoli, sedie… persino i passaggi a livello!

‘Let’s twist again!’ è uno spettacolo di commedia musicale acrobatica, con una colonna sonora indimenticabile, da Glenn Miller a Keith Emerson, da Chubby Checker a Elvis Presley, passando per Aretha Franklin, che accompagna un nuovo repertorio dinamico e divertente di piramidi umane, salti mortali, acrobazie con la corda e molto altro!

Dopo un tour mondiale con più di 600 date e 300.000 spettatori, tra cui Papa Francesco e il Principe Alberto di Monaco, e dopo diverse apparizioni in TV, Royal Variety Performance, Le plus grand cabaret du monde, Tú Sí Que Vales, i Black Blues Brothers tornano sul palco e vi fanno tornare a ballare e a volteggiare!

Questi i prezzi dei biglietti:

platea I settore intero €20 / ridotto €18, + prevendita;

platea II settore intero €18 / ridotto €16,50 + prevendita;

galleria intero €15 / ridotto € 13.

La prevendita è presso ‘Il Biglietto’, via De Filippo, 99, telefono 0696142750, ma sarà possibile acquistare i ticket anche in Teatro dalle 17 di domenica.

Per il pubblico che viene da fuori, i parcheggi più vicini rintracciabili dal navigatore sono in Piazza Cesare Ottaviano Augusto, via dei Lauri, Piazzale Donatori del Sangue, via Pia.

Info: comunicazione@fondarc.it o fondarc.it.