‘Let’s Make Green Green Again – Talk 2’ a Il Prisma

Secondo incontro con il progetto 2025 dedicato all’architettura rigenerativa, un’esplorazione attraverso arte, installazioni multimediali e architettura scandita da tre talk con ospiti esperti, accademici e due artisti resident

Giovedì 26 giugno, ore 18:30, in via Adige 11 a Milano, secondo appuntamento con ‘Let’s Make Green Green Again’, percorso di approfondimento sull’architettura rigenerativa promosso da Il Prisma, società internazionale di architettura e design con DNA italiano.

Al centro della ricerca 2025, un’indagine condotta da un punto di vista inedito per superare le criticità che hanno finora frenato l’effettiva applicazione dei principi della rigenerazione.

Il titolo, volutamente provocatorio, nasce dalla volontà di rileggere il concetto di rigenerazione in chiave architettonica e sociale, andando oltre la retorica del greenwashing e affrontando nodi ancora irrisolti: ritorni economici poco evidenti, mancanza di chiarezza sulle azioni concrete, approcci troppo tecnici e poco accessibili.

Il secondo appuntamento si preannuncia come un’occasione di confronto e approfondimento aperto, attraverso narrazioni profondamente umane, capaci di stabilire connessioni emotive con il tema della rigenerazione, nonché rispondere alle imperanti necessità delle città, che oggi chiedono nuovi spazi, significati e modi di vivere e abitare.

Con Javier Arpa Fernández, Faculty of Architecture and the Built Environment Delft University of Technology, gli artisti Joan Thiele e Carlo Cossignani, e con Amit Anafi, Head of ESG & Sustainability Il Prisma e Giacomo Rozzo, Head of Innovative Experience Il Prisma, moderati da Walter Mariotti, Direttore editoriale di Domus, verranno presentati tre casi studio, tre archetipi internazionali, selezionati nel corso della ricerca 2025 de Il Prisma: alchimie circolari, luoghi che si rigenerano in un ciclo continuo; inneschi culturali, spazi pubblici rivitalizzati dalla cultura; paesaggi del sollievo, spazi progettati per offrire benessere mentale.

Si tratta di modelli di intervento tratti da benchmark globali, operanti a diverse scale con l’obiettivo di trasmettere visioni rigenerative a livello emotivo, relazionale e, in alcuni casi, spirituale eppure vicini al mondo della progettazione di spazi ed esperienze.

La tavola rotonda offrirà un confronto tra diversi punti di vista, per iniettare nuova linfa e rilevanza nel tema della rigenerazione.

L’ospite internazionale, Javier Arpa Fernández, porterà la sua esperienza sul tema della rigenerazione urbana come pratica integrata tra spazio, ambiente e società.

Il confronto con il pubblico sarà parte integrante dell’evento, invitato a partecipare e dare il proprio contributo ponendo domande e condividendo riflessioni su punti di forza e limiti all’implementazione di ciascun modello.

Elemento centrale dell’incontro sarà anche la visione degli artisti, Carlo Cossignani e Joan Thiele, impegnati in un progetto di creazione di uno spazio capace di facilitare un cambio di prospettiva sull’approccio rigenerativo, attraverso l’arte e la musica da una prospettiva multimediale.

Cossignani ha dato vita a un intervento site-specific al piano terra di Il Prisma Live: una rigenerazione metaforica narrativa e simbolica che rappresenta un vero e proprio re-frame dello spazio che evolve di incontro in incontro, un invito ad accogliere nuove visioni.

Joan Thiele esplora invece la rigenerazione sonora, lavorando su archivi musicali recuperati per trasformarli in esperienze immersive.

Il terzo e ultimo appuntamento vedrà la presentazione dell’installazione conclusiva, frutto di un processo personale, collettivo e trasformativo, in cui l’arte diventa atto di rigenerazione sensoriale e relazionale, emotivo.

Stefano Carone, CEO e Managing Partner de Il Prisma, afferma:

È il momento di guardare all’architettura rigenerativa da una nuova angolazione e mettere l’argomento di nuovo al centro del dibattito, in modo rilevante e concreto. ‘Let’s Make Green Green Again’ è un percorso di ricerca, confronto e contaminazione che vuole attivare nuove riflessioni e contribuire, passo dopo passo, a una cultura della rigenerazione condivisa e concreta.

Walter Mariotti sottolinea:

Si parla tanto, molto, forse troppo di rigenerazione urbana. Questo concetto che è centrale nel nostro tempo, nella nostra società, rischia di perdere qualunque significato. Le parole si distaccano dai contenuti. In questi incontri a Il Prisma vogliamo fare un esercizio opposto, riportare i significanti verso significati e quindi indagare che cos’è oggi la rigenerazione urbana più vicino a degli esempi virtuosi che ci conducono inevitabilmente verso una rigenerazione spirituale e umana. Intorno a un valore che genera valori si crea una comunità.

Giacomo Rozzo, Head of Innovation di Il Prisma, sottolinea l’urgenza di sviluppare un modello di progettazione rigenerativa capace di integrare aspetti naturali, sociali, individuali ed economici, coniugando gli aspetti più scientifici con quelli umani, emozionali ed economici perché ogni grande trasformazione ha bisogno di sostenibilità anche in termini di risorse.

Le narrazioni attuali spesso non sono efficaci perché i benefici rigenerativi vengono raramente associati a un ritorno economico e perché manca un modello capace di integrare davvero tutte queste prospettive. Solo un approccio sistemico può generare impatti armonici e duraturi, superando narrazioni inefficaci e valorizzando anche il ritorno economico della rigenerazione.