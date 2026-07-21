L’estate dei like – Seconda parte

I like sono la nuova moneta dell’attenzione. Ogni notifica ci dà una piccola dose di dopamina, ma ci ruba il presente.

Tristan Harris

L’impatto economico dell’estate ai tempi dei social è enorme e visibile in tanti settori. Il turismo italiano beneficia tantissimo della visibilità che le piattaforme danno alle destinazioni.

Quando un influencer o anche un utente normale posta foto belle di una spiaggia della Puglia, della Costiera Amalfitana o delle Cinque Terre, migliaia di persone vengono invogliate a visitarla.

Questo crea un effetto a cascata: più prenotazioni negli hotel e negli affitti brevi, più clienti nei ristoranti e nei bar, più vendite di prodotti locali come gelati, oli o artigianato.

Le piccole imprese che prima contavano solo sul passaparola ora possono raggiungere un pubblico vasto con campagne mirate o semplicemente grazie ai contenuti organici degli ospiti.

Molti proprietari di bed and breakfast o di lidi balneari investono proprio nella presenza online, creando profili curati e incoraggiando i clienti a taggarli.

In questo modo l’estate diventa un motore economico più potente, perché la promozione è continua e globale.

Persone da tutto il mondo vedono i contenuti italiani e decidono di venire, allungando la stagione o scegliendo mete che prima erano meno conosciute.

Parallelamente nasce e si rafforza un’economia parallela legata ai creator e agli influencer. Durante l’estate tanti di loro vivono proprio grazie ai contenuti estivi: sponsorizzazioni di creme solari, costumi da bagno, integratori, viaggi organizzati da brand turistici.

Un post ben fatto o una storia con un prodotto può valere centinaia o migliaia di euro per chi ha un buon seguito. Questo ha creato nuove professioni o integrazioni di reddito: persone che prima facevano altri lavori ora integrano con la creazione di contenuti estivi.

Le agenzie di marketing digitale lavorano a pieno ritmo in questi mesi, organizzando campagne per marchi di moda, cibo e viaggi.

L’economia dei like e delle visualizzazioni si intreccia con quella reale: più engagement significa più soldi per i creator, più visibilità per le destinazioni, più consumi da parte di chi si lascia ispirare.

Tuttavia, questo porta anche squilibri. Alcune località diventano sovraffollate proprio perché troppo “instagrammabili”: code per fare la foto nel posto famoso, aumento dei prezzi, pressione sulle risorse locali.

L’economia beneficia nel breve periodo ma può soffrire nel lungo se il turismo diventa insostenibile. Dal punto di vista sociologico, l’estate dei social ha effetti profondi sulla salute mentale e sulle relazioni umane.

Il confronto costante con vite apparentemente perfette genera ansia e insoddisfazione. Si vede un’amica che fa un viaggio da sogno e ci si sente inadeguati perché la propria vacanza è più semplice. Si confrontano i corpi, i vestiti, le esperienze e si finisce per giudicarsi duramente.

Questo fenomeno, amplificato dalla stagionalità, tutti postano di più in estate, può portare a momenti di tristezza o depressione proprio quando si dovrebbe essere più rilassati.

Molti psicologi notano un aumento di richieste di aiuto in questi periodi legati proprio al digital stress estivo. Le persone si sentono sole anche quando sono in mezzo agli altri, perché l’attenzione è divisa tra il reale e lo schermo.

Le relazioni soffrono: si discute perché il partner passa troppo tempo sul telefono invece di godersi il momento, o perché uno posta cose che l’altro non approva.

Allo stesso tempo, i social possono creare connessioni positive: gruppi di viaggio, community di appassionati di mare, scambi di consigli tra sconosciuti che poi diventano amici reali. I costumi quotidiani si adattano a questa nuova realtà.

Si impara a gestire il tempo tra il godersi l’estate e il documentarla. Alcuni decidono di fare “digital detox” proprio in vacanza, spegnendo il telefono per qualche giorno per riconnettersi con se stessi e con chi hanno accanto. Altri invece abbracciano appieno il gioco e diventano bravi a creare contenuti che piacciono.

Questo divide la società in chi vive l’estate “analogica” e chi la vive “digitale”, con sfumature intermedie. Le abitudini alimentari, di movimento e persino di sonno cambiano: si va a dormire più tardi per postare le storie della serata, si salta il pranzo per una foto migliore, si cammina di più per trovare location photogenic.

Tutto diventa un’opportunità di contenuto. Dal punto di vista economico questo spinge consumi legati all’immagine: acquisti impulsivi di vestiti per le foto, noleggi di auto belle per i video, esperienze costose solo perché “da postare”.

Guardando più in là, l’estate dei social sembra destinata a evolversi con nuove tecnologie. La realtà aumentata e i filtri sempre più sofisticati renderanno ancora più facile creare immagini perfette.

L’intelligenza artificiale aiuterà a generare contenuti o a ottimizzare i post. Ma il nucleo resterà lo stesso: il desiderio umano di connessione, di riconoscimento e di bellezza, amplificato dagli schermi.

Sociologicamente questo significa che l’identità personale si costruisce sempre più in modo collettivo e performativo.

L’estate non è più solo un momento di pausa, ma una fase attiva di narrazione di sé. Chi riesce a bilanciare il reale e il virtuale vive un’estate più ricca, chi invece si perde nel confronto rischia di non godersela appieno.

In definitiva, l’estate ai tempi dei social è un mix potente di opportunità e sfide. Offre visibilità, guadagni, connessioni e ispirazione, ma porta anche pressione, confronti e distrazioni. Le persone imparano a navigare questo nuovo paesaggio, scegliendo quanto mostrarsi e quanto tenersi per sé.

I brand e le destinazioni sfruttano la visibilità per crescere economicamente, mentre la società nel suo insieme riflette su come questi strumenti stiano ridefinendo cosa significa vivere una stagione.

Alla fine, il sole splende ancora lo stesso, il mare è sempre lì, ma il modo in cui lo guardiamo e lo raccontiamo è cambiato per sempre, filtrato attraverso gli schermi che portiamo sempre con noi.

L’importante è ricordare che dietro ogni like c’è una persona reale che, come tutti, cerca un po’ di felicità sotto il sole d’estate.