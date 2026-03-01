L’Esercito incontra gli studenti e le famiglie

Un fine settimana ricco di valori, tradizione e dialogo al Vulcano Buono di Nola (NA)

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del COMFOTER.

Presso lo shopping center Vulcano Buono nel corso del fine settimana l’Esercito ha promosso un’iniziativa all’insegna dei valori, della tradizione e dell’incontro con i giovani studenti e i cittadini.

Protagonista dell’evento la Brigata Bersaglieri ‘Garibaldi’, presente con una mostra di veicoli militari che ha consentito ai visitatori di conoscere da vicino mezzi, capacità operative e tecnologie in dotazione all’Esercito.

Un’occasione apprezzata da famiglie, giovani e appassionati, che hanno interagito con i militari per ricevere informazioni e approfondimenti sulle attività e le prospettive di carriera nell’Esercito.

L’atmosfera è stata coinvolgente grazie alla presenza della Fanfara dei Bersaglieri che, con le sue esecuzioni musicali, ha richiamato la storica tradizione del Corpo, suscitando entusiasmo e partecipazione tra il pubblico presente.

Grande interesse ha riscosso anche il circuito di Military Fitness, uno spazio dinamico e interattivo pensato per avvicinare soprattutto i più giovani all’attività fisica e ai valori di cui il mondo militare e lo sport sono portatori.

Momento centrale dell’iniziativa sono state le conferenze d’orientamento professionali e a carattere valoriale, con l’intervento del Sergente Maggiore del Ruolo d’Onore Pasquale Mele che ha offerto una testimonianza autentica e intensa delle esperienze vissute in servizio, trasmettendo messaggi di coraggio e senso del dovere.

Presenti anche la Scuola di Commissariato dell’Esercito di Maddaloni che, con personale qualificato ha fornito, un forno e una cucina da campo e attraverso dimostrazioni pratiche, ha coinvolto con entusiasmo tutti i presenti all’attività.

Agli incontri hanno preso parte più di 1.400 alunni provenienti dagli istituti scolastici del territorio, coinvolti in un percorso di riflessione e confronto.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di dialogo con la comunità locale, confermando il ruolo dell’Esercito come presidio di valori e punto di riferimento per le nuove generazioni.