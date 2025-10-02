L’Esercito apre le porte ai giovani studenti

Più di 160 alunni del Liceo ‘Manzoni’ di Caserta alla Brigata Bersaglieri ‘Garibaldi’

Riceviamo e pubblichiamo.

Oltre 160 studenti del Liceo ‘Manzoni’ di Caserta sono stati in visita nei giorni scorsi alla Caserma ‘Ferrari – Orsi’, sede del Comando Brigata Bersaglieri ‘Garibaldi’, dell’8° Reggimento Bersaglieri e del 4° Reparto Comando Supporti Tattici, per trascorrere una giornata in compagnia agli uomini e alle donne dell’Esercito.

Accolti dal Vice Comandante della Brigata, Colonnello Valentino de Simone, gli studenti hanno partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera insieme al personale presente e, dopo un briefing sulle possibilità di carriera offerte dall’Esercito, i giovani si sono recati nella sala museale della caserma, ripercorrendo la storia dei Bersaglieri nel corso degli anni, in un viaggio tra cimeli, fotografie e documenti storici.

La possibilità di vedere da vicino i mezzi e gli equipaggiamenti in uso ai reparti della Brigata, ha reso l’esperienza ancora più coinvolgente e stimolante. Particolarmente emozionante è stato il momento in cui i soldati hanno raccontato le proprie esperienze operative, suscitando interesse e ammirazione nei giovani presenti.

La collaborazione tra le istituzioni scolastiche del territorio e la Brigata ‘Garibaldi’ si conferma da sempre solida, testimoniata dagli ottimi risultati raggiunti anche attraverso i progetti realizzati nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, PCTO.