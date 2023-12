‘Les autres (Gli altri)’ all’Altrove Teatro Studio

In scena a Roma dall’8 al 10 dicembre

Debutta, dall’8 al 10 dicembre, all’Altrove Teatro Studio di Roma, ‘Les autres (Gli altri)’, spettacolo di Jean Claude Grumberg con la regia di Stefano Viali.

Gli Altri siamo noi o Loro? Potrebbe succedere a me, a te, oggi o domani? Tre Atti Unici ‘Michu’, ‘I Rossi di capelli’ e ‘Gnouf’ scritti da Jean Claude Grumberg, l’autore tragico più divertente della sua generazione.

I suoi pezzi fanno ridere presentandoci un’umanità muta, sporca e malvagia in un concentrato di razzismo, vanità, avidità, intolleranza che si cerca spesso di nascondere ma che la paura dell’ignoto, alla fine, rivela.

L’incontro con l’altro – lo straniero, l’ebreo, il nero, l’omosessuale, ma anche il vicino di casa, l’uomo della strada buia – è sempre una dura prova che ci mette a disagio.

La mente umana tenta di coprire il mistero dell’altro con etichette o qualificazioni, pregiudizi o semplificazioni.

È possibile superare la paura dell’altro, se viene visto e definito in opposizione a ciò che conosciamo e valutiamo? La paura di essere vittima di un’aggressione ci trasforma immediatamente in un aggressore? Basta temere la violenza per diventare violenti?

Questo pensiero malato diventa paranoia e dalla paranoia nasce la violenza. Volete sapere chi siete voi e chi gli altri? Venite a vedere questo spettacolo.

‘Les autres (Gli altri)’

venerdì e Sabato ore 20:00

domenica ore 17:00

Biglietti:

intero €15,00

ridotto €10,00

Altrove Teatro Studio

Via Giorgio Scalia 53

Roma

Per informazioni e prenotazioni:

telefono 351-8700413

email ipensieridellaltrove@gmail.com