‘L’Eredità delle Donne 2023 – Madri della Patria’

Appuntamento alla Manifattura Tabacchi di Firenze dal 24 al 26 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Sarà ‘Madri della Patria’ il titolo della sesta edizione de ‘L’Eredità delle Donne’, il festival dedicato all’empowerment femminile ea quanto di straordinario le donne sanno e hanno saputo fare in ogni campo, con la direzione artistica di Serena Dandini, che si terrà quest’anno non più in ottobre bensì, in coincidenza con la Giornata contro la violenza sulle donne, dal 24 al 26 novembre a Firenze e online su www.ereditadelledonne.eu.

Ha dichiarato, infatti, Serena Dandini:

Nonostante i passi avanti verso l’equità, la violenza di genere non diminuisce. Per quante buone leggi siano state messe in campo e per quante buone intenzioni vengano dichiarate ogni giorno, la rivoluzione culturale necessaria per sconfiggere questo dramma è ancora da compiere. Così abbiamo fatto coincidere il festival con la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. È il nostro modo di abbracciare tutte le sorelle che ne sono vittime. Ma al tempo stesso dire: noi donne siamo forti. Noi non arretreremo di un solo passo.

La manifestazione è un progetto di Elastica, partner fondatori Fondazione CR Firenze e Gucci, con la co-promozione del Comune di Firenze, la collaborazione di Elle e la partecipazione di Manifattura Tabacchi, sede principale del festival.

La sesta edizione del Festival inaugura con piacere una nuova partnership con la rivista Elle. La collaborazione nasce da una condivisione di valori di empowerment femminile che il settimanale esprime anche nell’ormai consolidato evento annuale ‘ElleActive!’

La partnership sarà un’occasione di condivisioni di temi, competenze, visibilità all’insegna di una causa comune, quella della gender equality.

Un messaggio chiaro sin dal manifesto: l’immagine simbolo della sesta edizione de ‘L’Eredità delle Donne’ mostra, infatti, una giovane figura femminile che indossa una gonna creata cucendo assieme le date delle più importanti leggi che hanno scandito l’ingresso delle donne nella vita pubblica del nostro Paese.

È il momento giusto per ripassare le tappe, almeno le principali, del cammino dell’emancipazione femminile.

‘L’Eredità delle Donne’ lo fa agganciando il suo racconto ai provvedimenti di legge che, dal primo voto delle donne, 1946, fino alla Convenzione di Istanbul, il trattato internazionale del 2011 contro la violenza di genere, ratificato dall’Italia nel 2013, hanno segnato i diritti delle donne e dell’intera società italiana.

È il nostro modo per celebrare quelle ‘Madri della Patria’, principio cardine del festival dalla sua prima edizione, cui dobbiamo battaglie, campagne sociali e disegni di legge che hanno contributo ad un Paese più equo, più solidale, più inclusivo. Per tutti, uomini e donne.

Diversi i focus su cui il festival ha deciso di portare l’attenzione e su cui l’opinione pubblica sente maggiormente l’urgenza di instaurare un tavolo di confronto, in primis il tema della violenza: la violenza di genere e violenze di ogni genere contro giovanissime e meno giovani, dentro e fuori la scuola, dentro e fuori il posto di lavoro, dentro e fuori casa, purtroppo non diminuiscono.

Se ne discuterà al festival anche con il magistrato Fabio Roia, Presidente Vicario del Tribunale di Milano e autore del libro ‘Crimini contro le donne, politiche, leggi buone pratiche’, Franco Angeli editore, un libro destinato a tutti gli operatori che si occupano della gestione dei casi di donne vittime di violenza.

‘L’Eredità delle Donne’ affronterà anche i temi della guerra e della pace: lo farà assieme al Premio Nobel per la Pace 2022 Oleksandra Romantsova, già direttrice del Centro per le libertà civili di Kiev, solo durante il primo anno di guerra, Romantsova e i suoi collaboratori hanno raccolto oltre 33.000 casi potenziali di violazioni dei diritti umani, che includono crimini di guerra, crimini contro l’umanità, crimini di aggressione e genocidio, e con Donatella Di Cesare, filosofa ed editorialista.

Si discuterà, inoltre, del tema delle migrazioni e dell’emergenza ambientale con Angelica De Vito, consulente delle Nazioni Unite su cambiamento climatico e rifugiati climatici, e con Giorgia Linardi, portavoce di Seawatch nonché consulente legale e strategica alle operazioni in mare della ONG.

Di diritti, maternità e femminismo si parlerà con Eve Ensler, scrittrice e drammaturga, fondatrice del movimento internazionale ‘One Billion Risingì autrice de ‘I monologhi della vagina’ e ora di nuovo in libreria con ‘Reckoning’, un memoir in cui fa i conti con l’attivismo, la scrittura, il successo, le lotte globali, gli abusi, la depressione, e con Rosi Braidotti, che, a distanza di trent’anni dalla prima pubblicazione, esce con una edizione un’edizione completamente rivista e ampliata del suo ‘Soggetti nomadi. Corpo e differenza sessuale’, Castelvecchi, pietra miliare del pensiero filosofico femminista.

Un focus sarà dedicato alla situazione in Afghanistan, con la partecipazione di Zarifa Ghafari, Sindaco di Maidanshahr dal 2018 al 2021, oggi rifugiata in Germania e, la prima donna ambasciatrice in Afghanistan, Natalia Quintavalle.

Inoltre, verranno proposti incontri sull’arte, la musica, il cinema.

È preziosa la voce delle più giovani generazioni: sui temi del corpo, della salute, dell’emancipazione e della parità porteranno la loro testimonianza anche la musicista Casadilego e l’attrice, autrice e conduttrice Federica Cacciola.

Non mancherà, infine, la rassegna ‘Mappe – Libri al festival’, un vero e proprio festival nel festival dedicato alle novità editoriali. Autrici internazionali e italiane faranno tappa a Firenze, dove si susseguiranno numerose presentazioni in anteprima nazionale.

L’Elettrice Palatina

Musa ispiratrice del festival è Anna Maria Luisa de’ Medici, nota come l’Elettrice Palatina, che il festival ha battezzato dalla sua prima edizione come figura di riferimento, vedendo in lei una ‘Madre della Patria’, nonostante le regole del suo tempo fossero molto lontane dal prevedere una donna a capo di una dinastia e, quindi, di uno Stato.

Ultima esponente della dinastia dei Medici in assenza di discendenti maschi, a lei l’imperatore Carlo VI negò, infatti, il permesso di essere nominata erede del Granducato di Toscana, impedendole l’accesso al potere e la possibilità di guidare personalmente il suo popolo.

Stipulò, quindi, il ‘Patto di famiglia’, un atto giuridico che stabiliva di conservare all’interno della città di Firenze e dello Stato del Granducato – nel frattempo passato ai Lorena – tutto il complesso dei beni che facevano parte delle collezioni medicee.

A lei va quindi il merito di aver protetto e reso pubblico il patrimonio della città, rendendola lo scrigno che tutti conosciamo, una vera e propria ‘eredità’ per le generazioni future di tutto il mondo.

Il Festival in breve

‘L’Eredità delle Donne’ è la prima manifestazione in Italia che dà voce solo a relatrici donne, a confronto con i grandi temi della contemporaneità. Ogni anno scienziate, economiste, scrittrici, artiste, leader, ambientaliste, attiviste, politiche ed imprenditrici si incontrano e si confrontano.

In meno di cinque anni ‘L’Eredità delle Donne’ è diventata la manifestazione di riferimento in Italia sui temi dell’empowerment, un osservatorio privilegiato sulla condizione di genere e sulla sua evoluzione in Italia e nel mondo.

I numeri del festival

Premi Nobel, Pulitzer, Oscar, personalità ed istituzioni: in sole cinque edizioni, ‘L’Eredità delle Donne’ ha portato a Firenze più di 400ospiti da tutto il mondo, per un totale di oltre 700 eventi diffusi in città.

Ben 67 mila le presenze fisiche, con un milionedi utenti on line e due milioni di impression sui contenuti social per un totale di 60ore in diretta streaming.

Elastica

Elastica è un’agenzia che pensa e produce eventi live in ambito culturale ecorporate, crea strategie di comunicazione e media relationsed è il principale speaker bureau italiano, attiva anche in ambito editoriale con la propria agenzia letteraria.

Alla sua quinta edizione, il festival ‘L’Eredità delle Donne’ è un format originale, completamente pensato e curato dal gruppo di lavoro dell’agenzia.

L’Eredità delle Donne – dal 24 al 26 novembre 2023

Firenze – Manifattura Tabacchi, viale delle Cascine 35