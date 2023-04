‘L’epilogo dell’uomo’, nuovo singolo dei MASU

Disponibile dal 21 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Esce venerdì 21 aprile 2023 su tutte le piattaforme digitali, in distribuzione Boc Music Group, il singolo del progetto MASU, dal titolo ‘L’epilogo dell’uomo‘.

Un nuovo capitolo per la band che emerge finalmente dalle segrete dello studio casalingo di Samuel Pellegrini, artista poliedrico già noto come bassista dei Senura, alt/rock, Bifolchi, folk/rock, e Gran Turismo Veloce, progrock, poi producer e tastierista degli Interiorama, dub/latin, e Domestic Arapaima, breackcore, questi ultimi due attualmente attivi.

‘L’epilogo dell’uomo’ ci introduce ad un nuovo disco in uscita, ‘Dopamina per tutti’, per la produzione di Giulio Ragno Favero, Il Teatro Degli Orrori.

L’attuale modo di vivere ci spinge verso l’individualismo e la competizione, creando mondi inutili e personalizzati dove si crede di essere speciali, ognuno con la presunzione di essere diverso. Sotto questa luce appare evidente il conformismo che lacera gli aspetti fondamentali di una buona comunicazione, un epilogo distopico e ben radicato nella realtà…

Biografia

Le segrete dello studio casalingo di Samuel Pellegrini, synth/voce. È da lì che nascono le stesure di musica e testi da portare in sala prove, è lì che emerge un alternative/rock contaminato da musica elettronica.

Un anno di esperienze con varie formazioni porta alla pubblicazione ad aprile 2022 del primo singolo ‘Fame’, accompagnato da un video su YouTube e concerti durante la stagione estiva e autunnale.

Il secondo singolo ‘Virus’, prodotto insieme a Emiliano Pasquinucci, esce a dicembre 2022 ed è presentato a Contatto-Radio durante la trasmissione RiservaIndie.

Dopo l’uscita dei due singoli, la band trova la sua formazione ideale con Nico Grassi, chitarra, Gianmarco Carlini, batteria, Samuel Pellegrini, voce/ synth, e Alessandro Ferri, basso, ed entra in contatto con il produttore artistico Giulio Ragno Favero, la cui collaborazione porta alla realizzazione del primo EP ‘Dopamina per tutti’, masterizzato da Giovanni Versari.

Con la musica MASU ci racconta la necessità di revisionare le nostre abitudini, concentrandoci sulla parte riflessiva della nostra quotidianità. Nelle canzoni si parla di lotte e sconfitte, di gioie mancate e rimorsi sociali, di anestesie politiche ed esiti scontati.