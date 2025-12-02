L’Ente Idrico Campano celebra un decennio di impegno e servizio

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Ente Idrico Campano celebra oggi i dieci anni dalla Legge Regionale 15/2015, che nel 2015 ha segnato l’avvio di una nuova stagione nella gestione del Servizio Idrico Integrato in Campania.

Una riforma che ha permesso di superare la frammentazione precedente, dando vita a un modello di governance unico, capace di coordinare Comuni, Ambiti Distrettuali e Gestori all’interno di una visione comune.

In questo decennio l’EIC ha costruito da zero un sistema amministrativo moderno, rafforzando il rapporto con i territori e promuovendo una pianificazione tecnica basata su programmazione, innovazione e sostenibilità.

Sono stati approvati strumenti fondamentali come il Piano d’Ambito regionale, avviati interventi per l’ammodernamento delle reti, dei sistemi di collettamento e degli impianti di depurazione, e sviluppati progetti strategici come Energie per il Sarno, che coinvolge oltre mezzo milione di cittadini.

Parallelamente, è stato consolidato un impianto economico-finanziario stabile, capace di sostenere investimenti pluriennali e di attrarre risorse nazionali ed europee.

Il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, afferma:

Tanto è stato fatto e tanto stiamo facendo. Era una sfida che abbiamo accolto con entusiasmo, pur conoscendo le difficoltà e la complessità del percorso.

Oggi celebriamo dieci anni di lavoro collettivo, costruito insieme ai Comuni, ai Gestori e alle comunità.

L’acqua è un bene primario e un patrimonio da proteggere: è questo lo spirito che ci guida e che continuerà a guidarci nei prossimi anni.