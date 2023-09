Lenola (LT), Palazzo: Solidarietà a Magnafico per atto intimidatorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lo ha dichiarato l’Assessore regionale all’Ambiente, allo Sport, ai Cambiamenti climatici, alla Transizione energetica e alla Sostenibilità, Elena Palazzo.

Ha aggiunto l’Assessore:

Le fiamme appiccate contro l’auto del primo cittadino, ci dicono le prime indagini, sarebbero di natura dolosa. In tal caso si tratterebbe di un gravissimo e inaccettabile gesto di intimidazione. Confido nel lavoro degli inquirenti per individuare quanto prima i responsabili di questo vile atto per assicurarli alla giustizia.

Al Sindaco Magnafico tutta la mia vicinanza e il mio incoraggiamento a procedere per la sua strada.