‘Lei’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 2 al 5 aprile
Riceviamo e pubblichiamo.
Approda al Teatro de’ Servi dal 2 al 5 aprile, ‘Lei’, spettacolo scritto da Federico Maria Giansanti e diretto dallo sguardo sensibile di Riccardo D’Alessandro.
Claudio, Renato e Lorenzo sono tre giovani attori che vivono nello stesso appartamento e sono alle prese con la preparazione di uno spettacolo teatrale ma i loro drammi privati mettono a rischio il debutto: nonostante la data dello spettacolo si avvicini i tre non riescono a provare e a concentrarsi come dovrebbero. Ognuno di loro pensa a… Lei.
Riusciranno ad andare in scena e ad uscire da questo limbo amoroso che li blocca?
Con delicatezza e divertimento, emozionando e facendo riflettere si affronta questo tema, l’Amore, che ognuno vive in modo del tutto personale. La visione dell’Amore vista da tre prospettive diverse.
‘Lei’ parla della bellezza e della purezza di questo sentimento.
Una commedia brillante e fresca dai ritmi altissimi e con colpi di scena che mettono a rischio le relazioni dei personaggi.
Teatro de’ Servi
Via del Mortaro, 22
00187 Roma
Per informazioni e biglietti:
tel. 06-6795130 | info@teatroservi.it
Orari spettacoli:
da giovedì a sabato ore 21:00
domenica ore 17:30
Biglietti: 25 euro