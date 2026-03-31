‘Lei’ al Teatro de’ Servi

In scena a Roma dal 2 al 5 aprile

Riceviamo e pubblichiamo.

Approda al Teatro de’ Servi dal 2 al 5 aprile, ‘Lei’, spettacolo scritto da Federico Maria Giansanti e diretto dallo sguardo sensibile di Riccardo D’Alessandro.

Claudio, Renato e Lorenzo sono tre giovani attori che vivono nello stesso appartamento e sono alle prese con la preparazione di uno spettacolo teatrale ma i loro drammi privati mettono a rischio il debutto: nonostante la data dello spettacolo si avvicini i tre non riescono a provare e a concentrarsi come dovrebbero. Ognuno di loro pensa a… Lei.

Riusciranno ad andare in scena e ad uscire da questo limbo amoroso che li blocca?

Con delicatezza e divertimento, emozionando e facendo riflettere si affronta questo tema, l’Amore, che ognuno vive in modo del tutto personale. La visione dell’Amore vista da tre prospettive diverse.

‘Lei’ parla della bellezza e della purezza di questo sentimento.

Una commedia brillante e fresca dai ritmi altissimi e con colpi di scena che mettono a rischio le relazioni dei personaggi.

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06-6795130 | info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da giovedì a sabato ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti: 25 euro