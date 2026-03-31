‘Leggere Calvino’ al Teatro Elsa Morante

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Laboratorio Teatrale Integrato Piero Gabrielli torna in scena mercoledì 1° aprile, ore 19:00, al Teatro Elsa Morante di Roma con una lettura pubblica intitolata ‘Leggere Calvino’, esito finale del laboratorio di lettura ad alta voce condotto da Tiziana Scrocca, esperta di lettura ad alta voce, a cura di Roberto Gandini.

Verranno letti i più bei brani dell’opera di Italo Calvino che i partecipanti al laboratorio hanno avuto modo di esplorare e conoscere, sperimentando la comprensione del testo e del sottotesto, l’uso della voce, il ritmo e il coinvolgimento emotivo di chi legge e di chi ascolta.

Le letture saranno accompagnate dalla musica dal vivo di Giacomo Pappalardo.

Tiziana Scrocca dichiara:

Ho scelto Calvino perché è una mia grande passione e quindi spero di poter passare per osmosi, attraverso la lettura ad alta voce, questa passione anche ai partecipanti del laboratorio.

Per leggere bene ad alta voce è importante appassionarsi a ciò che si legge, immergersi con tutti se stessi per poi restituire ad alta voce la singolare bellezza di ciò che leggiamo.

Calvino è il mio primo autore, ossia il primo libro che ho letto interamente tutta da sola, intorno ai 9 – 10 anni, il libro era ‘Il Cavaliere inesistente’ e mi ricordo ancora la meraviglia, il divertimento, il piacere di perdermi nelle sue pagine, da lì in poi è un autore che non ha mai smesso di stupirmi, con la sua capacità di raccontare in modo sottile e fantasioso pensieri, stati d’animo, condizioni esistenziali, labirinti mentali, emozioni, personaggi fantastici con aspetti profondamente umani.

La sua produzione letteraria è varia, ricca, diversificata eppure l’anima è sempre la stessa: uno sguardo curioso sul mondo, che pur se cerca di raccontarlo e interpretarlo con chiavi diverse, pone sempre una domanda, c’è sempre una tensione nello scoprire ciò che non si riesce a dire se non attraverso un’invenzione letteraria.

Calvino sempre attento al suo tempo e ai cambiamenti storici e sociali, già si poneva il problema dell’intelligenza artificiale, si domandava se una macchina, dopo aver rielaborato tanti dati e testi, poteva divenire capace di comporre romanzi o poesia e ha dato una risposta che per me rappresenta al contempo un desiderio e una rassicurazione, ossia che la macchina può elaborare quello che fino ad ora è stato codificato nel linguaggio, ma la letteratura è lo sforzo di uscire fuori dal linguaggio verso ciò che non è dicibile.

Così i suoi racconti, mentre ci portano in mondi leggeri, impalpabili, fantastici. Ci fa riflettere sulla nostra condizione esistenziale e quotidiana.

È una lettura piacevole da fare ad alta voce, perché spesso giocosa, agile, dinamica; è un esercizio di fantasia leggere Calvino, basta lasciarsi portare da lui ed ecco che la voce si libera, che si gioca con le immagini e le parole che corrono sempre precise e briose, a cogliere particolari e immagini nitide… è una lettura in cui la visione è fondamentale, si sperimentano le qualità che proprio lui racconta nelle sue ‘Lezioni americane’: Leggerezza, Visibilità, rapidità, esattezza, consistenza – coerenza.