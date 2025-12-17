Legge Stabilità 2026 Lazio, Maselli: Cifra record per politiche sociali

L’Assessore: ‘Novità molto importanti per il mondo del sociale’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio, in vista della Legge di Stabilità 2026, ha raggiunto traguardi molto importanti per il comparto sociale, superando i 200 milioni di euro.

L’innalzamento dell’esenzione totale dell’ISEE da 5.000 a 20.000 euro per la compartecipazione degli utenti alla spesa sociale delle RSA e delle attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semi-residenziale, la riduzione del 10% della compartecipazione per tutti i Comuni al di sopra dei 5.000 abitanti sempre per la spesa sociale delle stesse strutture, dal 50% al 40%.

Inoltre, dopo i 23.6 milioni di euro previsti nell’esercizio finanziario 2025 per ridurre le liste di attesa per il dopo di noi e le case – famiglia che assistono persone con disabilità, anche nell’esercizio 2026 vengono confermati 23 milioni di euro.

Si riduce, inoltre, l’addizionale IRAP dallo 0,92% allo 0,46% per le cooperative sociali.

Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, dichiara: