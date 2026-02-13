Legge RUP, Rinaldi: Lazio apripista in Italia per risposte territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’istituzione dell’Elenco regionale dei Responsabili Unici del Progetto, RUP, è una capace di fare la differenza concreta sui territori. Rafforziamo una figura fondamentale, che gestisce le opere pubbliche fin dall’avvio del progetto e segue in via esclusiva ogni fase, garantendo controllo, qualità e tempi certi.

È una iniziativa apripista della Regione Lazio, perché offre alle Amministrazioni strumenti più chiari e professionisti sempre più qualificati.

Stiamo investendo sui territori come non era mai accaduto a livello regionale, con risorse mai stanziate prima: ora quei fondi devono essere utilizzati al meglio.

E per farlo servono competenze, organizzazione e responsabilità. Questa norma va esattamente in quella direzione e porterà un apporto positivo e misurabile.