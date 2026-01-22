Legalità, Regimenti: Solidarietà per raid a centro Don Puglisi di Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

A tutta la comunità che anima il centro, agli operatori dell’associazione Talento&Tenacia, ai volontari e alle famiglie va la mia piena solidarietà e vicinanza: non vi lasceremo soli.

Esprimo ferma condanna per il grave atto vandalico che ha colpito il bar del centro sportivo Don Pino Puglisi a Montespaccato, luogo da anni impegnato nella promozione dello sport, dell’inclusione sociale e della legalità e simbolo della vittoria dello Stato sulle organizzazioni criminali.

Lo dichiara l’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

L’Assessore Regimenti conclude:

Le Istituzioni hanno il dovere di sostenere tutti coloro che operano ogni giorno per offrire ai giovani alternative sane e concrete alla marginalità, alla violenza e alla criminalità.

La legalità è precondizione essenziale per la rinascita delle periferie: per questo anche in Regione Lazio continueremo a lavorare per potenziare l’uso sociale dei beni confiscati che rappresentano testimonianza e presidio di una società che resiste, un faro di speranza, simbolo di riscatto economico, sociale e culturale dei territori.