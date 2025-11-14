Legacoop Toscana premia le 4 migliori tesi laurea su cooperazione UniSi

Premiate 2 tesi magistrali e 2 tesi triennali

Riceviamo e pubblichiamo.

Stamattina, presso l’Aula Magna del Polo Mattioli dell’Università di Siena, Legacoop Toscana ha premiato le 4 migliori tesi di laurea sulla cooperazione dei laureati dell’Ateneo senese.

Il Premio, che vede la collaborazione e il sostegno economico di Fondazione NOI Legacoop Toscana, è nato all’interno di ‘Ateneo cooperativo’, il progetto promosso da Legacoop Toscana per avvicinare cooperazione e mondo accademico.

In questa edizione del bando sono state premiate 2 tesi magistrali, ciascuna con un contributo di 1.000 euro, e 2 tesi triennali, ciascuna con un contributo di 500 euro.

Marco Paolicchi, responsabile del progetto ‘Ateneo cooperativo’, sottolinea:

Prosegue e si consolida l’impegno di Legacoop Toscana per rafforzare la collaborazione tra il mondo accademico e quello della cooperazione. Per gli studenti universitari lavorare alla realizzazione della tesi può rappresentare un’occasione per conoscere da vicino il funzionamento di un’impresa cooperativa, i suoi valori e gli sbocchi lavorativi che può offrire.

Il Rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra, afferma:

Questi premi rappresentano un modo concreto per rafforzare il legame tra l’Università di Siena e Legacoop Toscana, contribuendo ad avvicinare le nostre studentesse e i nostri studenti al mondo delle imprese cooperative. Mutualità e cooperazione sono concetti da promuovere nei nostri corsi di studio, e la collaborazione con un attore di rilievo come Legacoop Toscana conferma l’impegno del nostro Ateneo per la ricerca e l’innovazione in un settore di primaria importanza per il tessuto economico e sociale.

Ecco chi sono i 4 laureati UniSi premiati:

Matilde De Fabritiis

Tesi di Laurea Triennale ‘Una nuova visione della biblioteca tra cultura e socialità’

Università di Siena, Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali – Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche – Relazioni Internazionali, Relatrice Prof.ssa Maria Vella.

Chiara Cosentino

Tesi di Laurea Triennale ‘Percorsi di reinserimento sociale di uomini maltrattanti: un’analisi sul territorio siciliano’

Università di Siena, Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive – Corso di Laurea Triennale in Scienze del Servizio Sociale, Relatrice Prof.ssa Giulia Mascagni.

Mariangela Difilippo

Tesi di Laurea Magistrale ‘Social business models and social strategies: an empirical analysis of B-Type Social Cooperative firms’

Università di Siena, School of Economics and Management, Department of Business and Law – Corso di Laurea Magistrale in International Accounting and Management, Relatore Prof. Lorenzo Zanni.

Alessandra Cotti

Tesi di Laurea Magistrale ‘Tirannia o rivoluzione? Il merito sotto esame. Opinioni e percezioni sul sistema universitario italiano’

Università di Siena, Dipartimento Scienze Politiche e Internazionali – Corso di Laurea Magistrale in Sostenibilità Sociale e Management del Welfare, Relatore Prof. Fabio Berti.