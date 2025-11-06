Legacoop Toscana premia 8 studenti UniFi tesi laurea su cooperazione

Assegnati 4 premi per tesi di laurea triennali e 4 premi per tesi di laurea magistrali
Riceviamo e pubblichiamo.
Sono 8 i vincitori del bando per le migliori tesi di laurea sulla cooperazione promosso da Legacoop Toscana e Fondazione Noi Legacoop Toscana e rivolto ai laureati dell’Università di Firenze nell’ambito del progetto ‘Ateneo Cooperativo’.
I laureati premiati provengono da diversi corsi di laurea della Scuola di Economia e Management, della Scuola di Architettura, della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione e della Scuola di Scienze Politiche ‘Cesare Alfieri’.
Nello specifico, sono stati assegnati 4 premi per tesi di laurea triennali, dal valore di 500 euro ciascuno, e 4 premi per tesi di laurea magistrali, dal valore di 1.000 euro ciascuno.
Marco Paolicchi, responsabile del progetto Ateneo Cooperativo per Legacoop Toscana, afferma:
Per questi studenti lavorare alla tesi di laurea ha rappresentato un’occasione per conoscere da vicino alcune imprese cooperative e le opportunità che possono offrire.
Vogliamo rafforzare il collegamento tra l’Università e il mondo della cooperazione mostrando agli studenti come il modello cooperativo sia estremamente attuale e capace di offrire risposte concrete in una pluralità di ambiti.
La Rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci dichiara:
Con questa nuova edizione 2025 dei premi per le migliori tesi sulla cooperazione si consolida la collaborazione dell’Ateneo fiorentino con Legacoop Toscana per offrire alle nostre studentesse e studenti la possibilità di acquisire competenze ed esperienze a contatto con il mondo cooperativo e favorire la capacità di intrapresa.
Ecco chi sono gli 8 laureati UniFi premiati:
- Laura Malatesti – Tesi di Laurea Triennale: ‘Un percorso di agricoltura sociale nel territorio empolese: il progetto SintesiMinerva’
- Pier Luca Igliori – Tesi di Laurea Triennale: ‘L’utilizzo del Fairtrade nel settore della floricoltura: il caso di Flora Toscana Soc. Agr. Coop’
- Niccolò Chiti – Tesi di Laurea Triennale: ‘Il bilancio di esercizio: il caso UniCoop Firenze Società Cooperativa’
- Lorenzo Bertolai – Tesi di Laurea Triennale: ‘Abitare come servizio: dinamiche e sfide della residenzialità contemporanea’
- Matilde Clerici – Tesi di Laurea Magistrale: ‘Longevità e welfare aziendale: il contributo del progetto Waves nella cooperativa sociale Pane&Rose’
- Tommaso Gabelli – Tesi di Laurea Magistrale: ‘Settore no-profit: prospettive, approcci manageriali e implicazioni dei ritardi nei pagamenti‘
- Primiano Palumbo – Tesi di Laurea Magistrale: ‘L’accreditamento dei Servizi Educativi italiani ed il ruolo Terzo Settore: uno studio di caso’
- Arianna Mattei – Tesi di Laurea Magistrale: ‘Doppiamente invisibili: disabilità e migrazione nel sistema dell’accoglienza. Un’indagine qualitativa nel contesto pratese’