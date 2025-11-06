Legacoop Toscana premia 8 studenti UniFi tesi laurea su cooperazione

Assegnati 4 premi per tesi di laurea triennali e 4 premi per tesi di laurea magistrali

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono 8 i vincitori del bando per le migliori tesi di laurea sulla cooperazione promosso da Legacoop Toscana e Fondazione Noi Legacoop Toscana e rivolto ai laureati dell’Università di Firenze nell’ambito del progetto ‘Ateneo Cooperativo’.

I laureati premiati provengono da diversi corsi di laurea della Scuola di Economia e Management, della Scuola di Architettura, della Scuola di Studi Umanistici e della Formazione e della Scuola di Scienze Politiche ‘Cesare Alfieri’.

Nello specifico, sono stati assegnati 4 premi per tesi di laurea triennali, dal valore di 500 euro ciascuno, e 4 premi per tesi di laurea magistrali, dal valore di 1.000 euro ciascuno.

Marco Paolicchi, responsabile del progetto Ateneo Cooperativo per Legacoop Toscana, afferma:

Per questi studenti lavorare alla tesi di laurea ha rappresentato un’occasione per conoscere da vicino alcune imprese cooperative e le opportunità che possono offrire. Vogliamo rafforzare il collegamento tra l’Università e il mondo della cooperazione mostrando agli studenti come il modello cooperativo sia estremamente attuale e capace di offrire risposte concrete in una pluralità di ambiti.

La Rettrice dell’Università di Firenze Alessandra Petrucci dichiara:

Con questa nuova edizione 2025 dei premi per le migliori tesi sulla cooperazione si consolida la collaborazione dell’Ateneo fiorentino con Legacoop Toscana per offrire alle nostre studentesse e studenti la possibilità di acquisire competenze ed esperienze a contatto con il mondo cooperativo e favorire la capacità di intrapresa.

Ecco chi sono gli 8 laureati UniFi premiati: