Legacoop Toscana con La Nara: difendiamo ogni spazio contro la violenza

Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Legacoop Toscana rilancia l’appello a sostegno del Centro antiviolenza gestito dalla cooperativa sociale Alice di Prato

Riceviamo e pubblichiamo.

Alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Legacoop Toscana rilancia con forza l’appello per salvare il Centro antiviolenza La Nara di Prato, realtà di eccellenza a livello nazionale nel contrasto alla violenza sulle donne, gestita dalla cooperativa sociale Alice.

Il Centro La Nara, attivo dal 1997, rappresenta un’esperienza radicata nel panorama regionale, che negli anni ha accolto e aiutato migliaia di donne ed è l’unico Centro antiviolenza della Toscana gestito da una cooperativa.

Ora, i nuovi requisiti introdotti all’art.1 dall’Intesa sancita in Conferenza unificata Stato – Regioni del 14 settembre 2022 sui Centri Antiviolenza – secondo cui possono svolgere queste attività solo i soggetti che lo fanno in modo esclusivo o prevalente, e questo non è il caso della cooperativa Alice che opera in diversi settori – mettono a rischio la sopravvivenza del Centro.

Attualmente vi è una proroga per l’entrata in vigore di questo articolo, che scadrà a settembre 2025 ma se entro quella data non si troverà una soluzione questa preziosa esperienza rischia di essere dispersa.

Gianni Autorino, responsabile del Dipartimento Welfare di Legacoop Toscana, afferma: