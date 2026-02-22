Home Salute Lectio magistralis di Gaetana Natale su AI e umanizzazione delle cure

Lectio magistralis di Gaetana Natale su AI e umanizzazione delle cure

Lectio magistralis di Gaetana Natale

Appuntamento a Napoli il 23 febbraio nell’Aula magna della Scuola Superiore Meridionale

Lunedì 23 febbraio, alle ore 10:00, nell’aula magna della Scuola Superiore Meridionale, via Mezzocannone, 4, a Napoli, l’avvocato dello Stato Gaetana Natale terrà una lectio magistralis sul tema ‘L’AI e l’umanizzazione delle cure: dal ‘to cure al to care”.

L’occasione è data dalla presentazione del volume ‘L’intelligenza artificiale in sanità. Il dialogo necessario tra medicina, etica e diritto’, Cedam 2025.

L’Intelligenza Artificiale sta trovando il suo campo di applicazione elettivo in Sanità, sia sotto il profilo della continuità assistenziale integrata sia sotto il profilo della diagnostica, della cura e della prevenzione.

Occorre chiedersi come la tecnologia potrà incidere sulla c.d. umanizzazione della medicina, come potranno gli algoritmi ‘if this than that’ incidere sul rapporto medico – paziente, come l’intelligenza artificiale generativa comporterà una rimodulazione della responsabilità medica in ordine al trattamento dei dati sanitari, alla telemedicina, al fascicolo sanitario elettronico e alla realtà aumentata nella radiologia e robotica interventistica.

Biografia

Gaetana Natale. Avvocato dello stato difensore istituzionale del Ministero della Salute e docente di Intelligenza Artificiale presso l’European School of Economics, descrive le piu recenti applicazioni dell’Intelligenza artificiale in vari settori della medicina, spiegando i più recenti interventi normativi e auspicando che lo sviluppo tecnologico rafforzi non tanto il to cure, ossia la cura settoriale della malattia, ma il to care, ossia la presa in carico del paziente come persona.

