‘Le Vele Classiche di Puccini’, aperte iscrizioni alla III edizione

Sul Lago di Massaciuccoli il 25 e 26 aprile 2026

Riceviamo e pubblichiamo.

Aperte ufficialmente le iscrizioni alla terza edizione de ‘Le Vele Classiche di Puccini’, il raduno dedicato alle piccole barche a vela d’epoca e classiche in programma il 25 e 26 aprile 2026 a Torre del Lago Puccini, in Toscana, sulle acque del Lago di Massaciuccoli.

Un appuntamento organizzato dal Circolo Velico Torre del Lago Puccini, dove faranno base le imbarcazioni, atteso da numerosi armatori e appassionati che desiderano celebrare la vela tradizionale nel segno della cultura e della musica del Maestro Giacomo Puccini, la cui storica villa si affaccia proprio sulle rive del lago.

La manifestazione è organizzata con il supporto organizzativo di ICARE e FIV, Federazione Italiana Vela.

Iscrizioni online all’indirizzo: https://www.cvtlp.it/events/le-vele-classiche-di-puccini-2026/ .

La quota di iscrizione, gratuita per bambini di età inferiore ai 14 anni, comprende la partecipazione alle veleggiate in programma, agli eventi collaterali, la cena equipaggi di sabato sera, aperitivo, premiazione, ormeggio per le notti di venerdì e sabato, utilizzo della gru per varo e alaggio, su richiesta, gadget dell’evento. Sconto del 10% per le iscrizioni perfezionate entro il 15 marzo 2026.

La nautica per tutti

L’evento rappresenta un importante momento di aggregazione tra armatori di piccole derive d’epoca e classiche quasi sempre costruite in legno, facilmente trasportabili sul tetto dell’auto o carrellabili.

Spesso queste barche, simbolo di una nautica accessibile a tutti, sono state restaurate con cura e tramandate da una generazione all’altra.

Patrocinatori della manifestazione la Regione Toscana, La Provincia di Lucca, Fondazione Giacomo Puccini Lucca, Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, ASDEC, Associazione Scafi d’Epoca e Classici, Fondazione Museo Barca Lariana.

La manifestazione si svolgerà con il supporto di: NAVIGO, Viadana Yacht Equipment, Viviana Natalini Scultrice, Azienda Agricola Corte Saibante.

Le categorie di imbarcazioni ammesse

‘Le Vele Classiche di Puccini’ offre l’opportunità di veleggiare lungo i circa 10 chilometri di perimetro del Lago di Massaciuccoli, all’interno del Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli.

Un contesto unico e riparato, ideale per le derive classiche, con brezze regolari e circondati da un paesaggio di canneti che rende ogni uscita in barca un’esperienza unica.

Alla manifestazione potranno iscriversi le derive in legno o le imbarcazioni a deriva fissa con pescaggio massimo di 1,5 metri, scafi armati a vela latina, cabinati e repliche di vele classiche o d’epoca realizzate nel rispetto dei progetti originali e imbarcazioni in vetroresina di valore storico o costruite prima del 1980. Una gru e uno scivolo a lago consentiranno le operazioni di varo e alaggio.

Trattandosi di un raduno-veleggiata svolto in amicizia tra i partecipanti, il cui scopo principale sarà quello di celebrare la cultura delle piccole barche, non saranno ammesse proteste nel corso delle prove in acqua.

Tra i premi assegnati domenica pomeriggio 26 aprile anche ‘La fanciulla di Puccini’, aggiudicato all’imbarcazione che avrà dimostrato il miglior connubio tra bellezza, storia, passione e apprezzamento del pubblico.

Previsti riconoscimenti anche da parte del Museo della Barca Lariana e da ASDEC, l’Associazione Scafi d’Epoca e Classici.

Informazioni e iscrizioni

Circolo Velico Torre del Lago Puccini

Via delle Torbiere 1 – Torre del Lago

55049 Viareggio (LU)

www.cvtlp.it – E-mail: regate@cvtlp.it WhatsApp: 0584345715

Rodolfo Collodi +39 328 7376503

Iscrizioni online: https://www.cvtlp.it/events/le-vele-classiche-di-puccini-2026/