Le stime di Federconsumatori sui saldi invernali 2026 in Campania

Berritto: ‘Trend negativo non cambierà fin quando gli stipendi reali non verranno adeguati al costo della vita. Ogni euro speso in saldo diventa fondamentale: ecco come evitare le truffe’

Riceviamo e pubblichiamo.

Secondo le nostre stime previsionali, quest’anno in Campania ci sarà l’ennesima contrazione di consumi durante il periodo dei saldi invernali: dai dati in nostro possesso, il budget di spesa previsto è di circa il 30% in meno rispetto allo scorso anno. Amaramente, dobbiamo anche prendere atto che tale trend negativo dei consumi non cambierà fin quando gli stipendi reali non verranno adeguati a un costo della vita ancora oggi in aumento.

Lapidario il commento di Giovanni Berritto, Presidente di Federconsumatori Campania APS, all’apertura della stagione dei saldi invernali 2026 in Campania.

Berritto continua:

Registriamo, sì invece, un’inversione di tendenza riguardo alle modalità d’acquisto. Più persone hanno manifestato l’intenzione di recarsi in negozi fisici anziché acquistare online nei prossimi giorni. Può sembrare un dato positivo, e in parte lo è per il commercio di prossimità delle nostre città, ma dietro questa scelta vi è la necessità da parte delle famiglie di valutare con attenzione e di persona come si spendono i propri risparmi.

Secondo i sondaggi raccolti dall’associazione di categoria, a pesare saranno ancora una volta gli aumenti.

Carburanti, autostrade e anche le sigarette: il potere d’acquisto dei cittadini è sempre inferiore e in regioni come la Campania tale peso è maggiore. Per questo motivo, ogni euro speso in saldo deve essere soppesato perché per molti i saldi non sono avvertiti come un’occasione ma come una necessità per vivere dignitosamente.

A queste ragioni, secondo il Presidente Berritto, si deve il ritorno all’acquisto in presenza:

La gente vuole comprendere cosa acquista, e non è disposta a rischiare di comprare capi da rendere e perdere un’occasione per risparmiare. Per le stesse ragioni, tra l’altro, i saldi sono diventati un “continuo tutto l’anno”.

Afferma:

Tra black friday, black week, presaldi e altre invenzioni quasi totalmente lessicali si finisce per vivere ogni acquisto come in urgenza, svilendo di fatto la finestra dei saldi che invece garantiva una circolarità economica virtuosa, tanto per i consumatori quanto per i negozi.

I suggerimenti restano sempre gli stessi: