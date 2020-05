Le sette patologie da cellulare

Lezione introduttiva

Attenti! Occhi bene aperti, vi servirà, ne sono certo. La città della mente in cui sto per accompagnarvi forse la conoscete ma forse no, e potrebbe sorprendervi.

Tutto in un solo articolo non lo posso dire. Mi vedo costretto a farvi, per ora, una sintesi, elencando i punti cruciali del nostro viaggio e, solo dopo, li prenderò ad uno ad uno approfondendoli nei giorni a venire.

Siete pronti?

Studi ormai avanzati hanno constatato ben sette problematiche derivanti dall’utilizzo dei cellulari.

Uno: Siamo diventati intolleranti alle distanze.

Due: Abbiamo acquisito l’illusione dell’onnipotenza, di poter arrivare a tutto e di poter sapere tutto.

Tre: Abbiamo assunto la paranoica attività del controllo sugli altri.

Quattro: Siamo diventati più esibizionisti che mai.

Cinque: Siamo assaliti dall’angoscia e dall’ansietà della privacy e dell’anonimato.

Sei: Stiamo perdendo il contatto con il mondo più vicino a noi e, peggio ancora, con quello interiore, ciò che di più profondo abbiamo dentro.

Sette: Stiamo perdendo la nostra libertà, ma attenzione, non solo la libertà di decidere in autonomia nel mondo politico o del consumo, bensì anche quella che riguarda il controllo che esercitano su di noi familiari, amici e conoscenti per mezzo dei loro cellulari.

Sì, certo, lo so che tutto questo è inevitabile e che nessuno, se non un’esigua minoranza, si sognerà mai di rinunciare al mondo virtuale, del resto è anche utile sotto tanti punti di vista. Ma per dirla con Furio Colombo – vedi Confucio nel Computer – non è detto che se una cosa, come per esempio il progresso tecnologico, sia inevitabile, ciò significhi che sia anche il meglio per tutti noi sempre e comunque.

Se è vero che non posso esimermi da tutto ciò che avanza, è anche vero che devo comunque imparare ad osservarlo con attenzione, affinché non ne rimanga coinvolto con gran danno per la mia psiche e il mio stesso corpo.

Ed è appunto questo lo scopo del viaggio che stiamo facendo insieme e che è iniziato oggi; imparare ad osservare con attenzione che cosa accade dentro e fuori di noi.

Non è questione di essere favorevoli o contrari al fenomeno tecnologico, ormai ci siamo dentro e servirebbe a ben poco. Si tratta più che altro di imparare a conoscerlo per poi saperci difendere al meglio.

Vi do perciò appuntamento alle prossime puntate, nelle quali prenderò uno ad uno i sette punti sviluppandoli in modo sintetico ma, come sempre, semplice, facile da comprendere e utile al nostro vissuto quotidiano.

Tratto dal Corso Naturopatia dell’Anima – Counseling Filosofico

Resta aggiornato sui Programmi Gayatri