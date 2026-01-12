‘Le Sedie’ a ScugnizzArt Teatro

In scena a Napoli il 17 e 18 gennaio

Sabato 17 gennaio, ore 20:30, e domenica 18 gennaio, ore 18:00, presso ScugnizzArt Teatro – Rampe Giancarlo Siani, 2, a Napoli, andrà in scena lo spettacolo ‘Le Sedie’ di E. Ionesco, libero adattamento e regia Antonio Iavazzo e Gianni Arciprete, interpreti Gianni Arciprete e Licia Iovine, produzione Associazione Culturale “Il Colibrì” di Sant’Arpino (CE).

Note Lo stesso Ionesco definisce la sua opera, ‘Le Sedie’, una farsa tragica. D’altra parte come definire la vita e le relazioni tra gli uomini se non come esperienza di profondo smarrimento e metafisico sberleffo? I due protagonisti, una coppia di anzianissimi sposi, qui rivisti in parte in termini “garbatamente” partenopei, nel loro struggente isolamento, come due clown gettati nel mondo fenomenico, si muovono sospesi e indaffarati. Tra attese e arrivi immaginari, dolci ricordi, e palesi menzogne, evocazioni, assurdi e paradossi, preparano un fantomatico messaggio all’umanità da affidare ad un oratore che non arriverà mai. Su tutto il caos regna una volontà di paradiso ed un assordante desiderio di un sorriso che possa in qualche modo giustificare e appagare il senso di vuoto e di straniamento. Anche e forse soprattutto nel lungo addio della coppia che si congeda dal mondo affidandosi, senza alcuna disperazione o paura, al mare e ai suoi segreti.

Antonio Iavazzo e Gianni Arciprete

Info – Prenotazioni

3389924524 – 3343638451 – 3396485406