Le scintille del finale di circuito di Coppa Italia Speed

Oro a Zurloni e Campa. Coppa di specialità a Robbiati e Randi

Riceviamo e pubblichiamo.

Nel weekend appena trascorso è andato in scena a San Tomaso Agordino (BL) l’emozionante show della Coppa Italia Speed, che ha visto affrontarsi gli atleti più veloci d’Italia sulla parete verticale.

Nelle qualifiche di questa 4a ed ultima tappa di Coppa il Campione del Mondo Matteo Zurloni, Fiamme Oro, in grande spolvero, ha realizzato un 5,17″ che gli è valso il 1° posto in classifica, seguito da Alessandro Boulos, Gruppo Rocciatori Piaz, con 5,23”, e da Marco Rontini, Centro Sportivo Esercito, con 5,28”.

Nella compagine femminile è stata Giulia Randi, Centro Sportivo Esercito, a tenere banco, con un validissimo 7,17″, tallonata da Agnese Fiorio, Arco Climbing, con 7,28″, e da Sara Strocchi, Istrice Ravenna, con 7,48″.

Nelle avvincenti finali maschili Zurloni si è confermato al vertice, superando con un fantastico 5,00″ Alessandro Boulos, con 5,20″. Bronzo per Gian Luca Zodda, Fiamme Oro, che ha avuto la meglio su Samuele Graziani, On Sight SSD, che è caduto.

La competizione femminile è stata piena di colpi di scena, in primis per l’uscita di gara agli ottavi della favorita Randi.

Ha conquistato l’oro Emma Campa, Rock Dreams Roma, che in finale, col tempo di 7,63”, ha avuto la meglio su Agnese Fiorio, argento. Bronzo per Eva Mengoli, On Sight SSD, che ha superato Alessia Lugli, Equilibrium ASD.

Il miglior tempo di gara è stato segnato dalla Fiorio, con 7,15″, seguito dal 7,17″ di Giulia Randi.

Al termine della competizione, oltre ai premi di tappa, sono stati assegnati anche i trofei all around, essendo l’ultima gara di circuito.

Il trofeo di Coppa Italia assoluta è stato sollevato da Luca Robbiati, Stone Age SSD, argento per Zurloni, bronzo per Zodda, mentre nel settore femminile si è aggiudicata la Coppa di specialità Giulia Randi, argento a Campa, bronzo a Strocchi.

Per quanto riguarda la sfida della categoria U17 il trionfatore nel comparto maschile è stato Davide Radaelli, Big Walls, che ha superato in finale, col miglior tempo di gara, un ottimo 5,93”, Jacopo Titi, Vertikarcare, con 6,14”.

Bronzo per Lorenzo Farinelli, King Rock Climbing Verona, con 6,97”, che ha superato Federico Sighinolfi, Equilibrium ASD, che è caduto.

Nella compagine femminile la vittoria di tappa è stata conquistata da Alice Marcelli, Ragni Lecco, con 7,71”, che ha avuto la meglio su Emma Campa, 7,97”.

Bronzo per Rebecca Belardinelli, Climbing Side Roma, con 8,58”, che ha superato Carolina Mariani, Big Walls. Miglior tempo di gara il 7,52” realizzato da Alice in qualifica.

Vince la coppa di specialità U17 Alice Marcelli, argento per Emma Campa e bronzo per Rebecca Belardinelli. Nel comparto maschile la Coppa Italia assoluta U17 viene conquistata da Davide Radaelli, argento per Jacopo Titi e bronzo per Luca Carrarini, King Rock Climbing Verona.

Il prossimo appuntamento per tutti i migliori velocisti dello Stivale sarà il Campionato Italiano Speed, che si disputerà ad Arco di Trento il 4 – 5 ottobre.

Link per rivedere la gara:

https://tv.sportface.it/watch/95d827a8-3ef6-463e-a44b-2401d72549c1

Link per visionare i risultati:

https://fasi.results.info/event/1048/ Senior

https://fasi.results.info/event/940/ U17