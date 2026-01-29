‘Le Preziose Ridicole’ al Teatro Madrearte

In scena a Villaricca (NA) dal 30 gennaio al 1° febbraio

Al Teatro Madrearte di Villaricca (NA), dal 30 gennaio al 1° febbraio, va in scena ‘Le Preziose Ridicole’ di Molière, affidato alla compagnia Teatrogene, composta dagli allievi del teatro Madrearte e diretta da Giovanni Meola.

Un testo scritto oltre tre secoli e mezzo fa torna a interrogare il presente con uno sguardo ironico e impietoso sulla società, rivelandosi sorprendentemente attuale grazie alla forza di una scrittura senza tempo e alla vitalità di una giovane compagnia che ne raccoglie la sfida con intelligenza e consapevolezza.

Gli artefici del progetto si chiedono:

Cosa succede quando una compagnia giovane decide di mettere su uno spettacolo ma non ha tutti i soldini necessari per farlo con tutti i crismi? Si arrangia.

Ed è proprio da questa necessità che prende forma lo spettacolo. Gli attori si confrontano con questo atto unico di Molière, il primo da lui scritto e rappresentato dopo il rientro a Parigi, a metà Seicento, in un gioco dichiarato di teatro nel teatro.

Il drammaturgo francese vi metteva alla berlina i falsi aristocratici, coloro che ostentavano nobiltà e raffinatezza per mascherare il vuoto di una classe ormai improduttiva, che Luigi XIV, il Re Sole, aveva progressivamente estromesso dalla vita sociale ed economica del Paese.

Il regista e autore dell’adattamento Meola spiega:

Nel nostro spettacolo, infatti, le due giovani cugine della piccola borghesia in ascesa, appena giunte dalla campagna alla città, respingono con snobistica crudeltà due ricchi pretendenti scelti dal padre e dallo zio, aprendo la strada a un raffinato inganno che scatena la celebre comicità di situazione di cui Molière è stato maestro. Ma il meccanismo comico si intreccia con un ulteriore livello metateatrale: all’interno della compagnia esplodono tensioni e confronti tra le esigenze artistiche e quelle dell’equità lavorativa, facendo precipitare il gioco scenico nella concreta quotidianità di un mestiere complesso, faticoso e profondamente umano come quello del teatrante.

Il progetto ‘Teatrogene’, voluto dal Direttore del Madrearte Antonio Diana, nasce con l’obiettivo di determinare un deciso salto di qualità per gli allievi della scuola di teatro attiva da oltre dieci anni.

In scena Daniela Brosio, Daniela Totano, Cosimo Mino Seguino, Rita Iodice, Mimì Vasto e Antonella Ciccarelli, con l’assistenza del giovane Francesco Pio Vitale.

Precisa ancora il regista Meola:

Quello che mi ha guidato nello scegliere questi allievi, è stata la percezione di una loro maturità espressiva e teatrale in grado di affrontare un lavoro complesso come quello proposto loro, non solo per il gioco metateatrale, ma anche per un lavoro preparatorio faticoso e complesso sull’animalità, poi antropomorfizzata, dei singoli personaggi.

Orari spettacolo:

venerdì e sabato ore 21:00

domenica ore 19:00