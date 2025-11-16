‘Le nozze di Figaro’ a Fortezza Est

In scena a Roma dal 20 al 22 novembre

Torna la lirica scanzonata e irriverente de ‘I Tre Barba’ in scena dal 20 al 22 novembre, ore 20:30, a Fortezza Est a Roma con ‘Le nozze di Figaro’.

Lorenzo de Liberato, Alessio Esposito e Lorenzo Garufo anche in questa stagione portano in scena l’opera lirica in versione popolare e rivisitata, giocando al limite della scorrettezza con la poesia operistica, stritolando l’eleganza mozartiana e concludendo la loro personalissima trilogia dapontiana con una ‘last dance’ imperdibile.

L’opera si sviluppa in quattro atti e ruota attorno alle trame del Conte d’Almaviva, invaghito della cameriera della Contessa, Susanna, alla quale cerca di imporre lo ius primae noctis, proprio il giorno delle nozze tra la cameriera e Figaro, servo factotum del Conte stesso.

La vicenda si svolge in un intreccio serrato e folle, in cui le astuzie delle donne e le gelosie degli uomini si contrappongono nel corso di una giornata di passione travolgente, piena di eventi sia drammatici che comici, e nella quale alla fine i ‘servi’ si dimostrano più signori e intelligenti dei loro padroni.

L’intreccio raccontato da Da Ponte ne ‘Le nozze di Figaro’ è tra i più complessi e farraginosi prodotti dal celebre librettista. L’adattamento si è concentrato sul semplificare il continuo susseguirsi di inganni, stratagemmi ed espedienti narrativi, per restituire al pubblico una struttura più semplice e leggibile, suddivisa in tre capitoli e un epilogo, dando così la possibilità al trio di dedicarsi alla costruzione di scatole comiche, che si montano e si smontano con ritmo frenetico.

Il tutto racchiuso in un ambiente dalle tinte fosche, thriller, per creare, come di consueto, un contrasto comico esilarante.

Con il loro consueto stile ironico e grottesco, I Tre Barba trasformano l’opera di Mozart e Da Ponte, in un paradossale ‘dramma della gelosia’, con tinte crime e underground a fare da atmosfera ad un’intricatissima corsa contro il tempo, dove la passione smodata si trasforma persino in pericolo.

Fortezza Est

Poetica Stagione Teatrale 2025/26 Fortezza Est

via Francesco Laparelli, 62

Roma – Tor Pignattara

Biglietto unico:

14,00€

Abbonamenti:

3 spettacoli 30,00€

5 spettacoli 45,00€

10 spettacoli 70,00€

www.fortezzaest.com

Info e prenotazioni:

mail prenotazionifortezzaest@gmail.com

WhatsApp 329-8027943 / 349-4356219