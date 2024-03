‘Le Metamorfosi dell’Anima’: presentazione libro a Prosperity

Appuntamento il 12 marzo a Napoli con Maria Simonetta De Marinis

Martedì 12 marzo, ore 17:30, presso lo spazio espositivo e di incontri Prosperity – Associazione di promozione sociale, associazione nata contro lo sfruttamento del lavoro minorile in Oriente, sita a Napoli, in via Santa Lucia, 110, si terrà la presentazione del libro di Maria Simonetta De Marinis, ‘Le Metamorfosi dell’Anima – Amedeo Modigliani e Pablo Picasso da Montmartre a Napoli’, Sagep Editori.

Con l’autrice intervengono Daniela Marra, critico d’arte, e Chiara Tortorelli, scrittrice.

Reading a cura di Corrado Valletta.

Ingresso libero.

Info: 338/8487777

Brochure Prosperity

Il libro

Jeanne Modigliani, dopo la lettura del diario di Jeanne Hébuterne, sua madre, parte da Parigi alla volta di Napoli, nella primavera del 1984, con l’intenzione di cercare un dipinto scomparso di suo padre Amedeo, per completare il catalogo delle opere del pittore da presentare in una grande mostra.

Attraverso una serie di flashback che riconducono alle vicende familiari e artistiche di Amedeo Modigliani, si ricostruisce l’entourage del vivace ambiente culturale parigino, trasgressivo e bohémien, dei primi del XX secolo, sino a giungere al 1917, l’anno in cui l’artista incontra, nella ricostruzione romanzata, Pablo Picasso a Napoli.

Anche Pablo giunge nella città partenopea dopo un periodo di permanenza parigina, nel corso del quale ha maturato gli esiti della sua svolta pittorica in direzione cubista ed ha intessuto una rete di amicizie, frequentando gli stessi luoghi del suo amico Amedeo.

Le vicende si snodano tra il vero e il verosimile, componendo uno spaccato, articolato tra Parigi e Napoli, nel quale si ricostruiscono le passioni e i malesseri di una società in costante e rapido cambiamento…

L’autrice

Maria Simonetta De Marinis insegna Storia dell’arte nei Licei classici ed ha operato nel settore della didattica universitaria. Tra le opere pubblicate si annoverano ‘Il tempo, la vita e l’arte di Achille d’Orsi’, 1984, ‘Gemito’, 1993, ‘Ai confini d’Europa. Scultori meridionali a Napoli tra Ottocento e Novecento’, 2009.