Le mani di Napoli, Premio Saxifraga 2025 al Professor Paolo Ascierto

Cerimonia di premiazione il 21 novembre al Centro Congressi dell’Università Federico II di Napoli

Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna il Premio Saxifraga, l’evento che celebra le eccellenze della città di Napoli nei settori sanità, salute, artigianato, cultura e imprenditoria, e che porta nel suo nome il significato profondo del fiore ‘saxifraga’, vale a dire rinascita, resilienza e bellezza.

Un simbolo perfetto per una città capace di trasformare le difficoltà in forza e la fragilità in coraggio.

L’edizione 2025 vedrà il conferimento del premio al Prof. Paolo Ascierto, riconosciuto a livello internazionale per il suo straordinario contributo nella ricerca oncologica e nell’innovazione terapeutica, e dal 1° ottobre scorso Ordinario di Oncologia presso l’Università Federico II di Napoli.

Il Premio Saxifraga 2025 renderà inoltre omaggio alla memoria di Franco Di Mare, giornalista, autore e narratore che ha saputo raccontare la realtà con coraggio, profondità e umanità.

Il suo impegno professionale e la sua sensibilità hanno lasciato un segno indelebile nella comunità giornalistica e nel cuore del pubblico. Durante la cerimonia una targa commemorativa dedicata a Franco Di Mare sarà consegnata al fratello Gino Di Mare.

