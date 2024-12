Le Mani Avanti in concerto all’Altrove Teatro Studio

L’esibizione è in programma a Roma il 21 e 22 dicembre

Torna anche quest’anno all’Altrove Teatro Studio di Roma, il 21 e 22 dicembre il consueto appuntamento con Le Mani Avanti in concerto.

Durante il concerto natalizio all’Altrove Teatro Studio, Le Mani Avanti proporranno il loro repertorio e ovviamente grandi classici natalizi, da White Christmas a Happy Xmas (War Is Over), passando per rivisitazioni originali come Jingle Bells in minore e una Carol of the bells al cardiopalma.

Molti i brani in italiano, con grandi nomi del nostro cantautorato come Fossati, il duo Gazzé – Fabi, fino ad arrivare ai 99 Posse e La rappresentante di lista. Ogni brano è stato accuratamente scelto per il testo e il messaggio che diffonde, dai diritti umani e i canti di liberazione di Stevie Wonder, alla composizione ossessiva e ricercata di Fiona Apple, due volti diversi di un’America musicale, ricca di sfaccettature.

Le Mani Avanti è un progetto nato nel 2014 come laboratorio corale diretto da Gabriele D’Angelo- Gabriele Dorme Poco; Anonima Armonisti, Occhi Chiusi In Mare Aperto – e nel 2015/2016 ha preso le sembianze di un vero e proprio coro, col repentino aumento dell’ensemble che attualmente è di circa 30 elementi.

Il repertorio spazia tra il soul e il pop/rock, da Michael Jackson ai Cranberries, da Beyoncé a Whitney Houston. Il coro è a cappella, non utilizza quindi nessuno strumento se non la voce, con un lavoro identitario connotato da una costante ricerca, affrontando arrangiamenti originali scritti da Gabriele D’Angelo, e spesso cuciti intorno alle voci dei propri coristi.

Il lavoro sui brani prevede suddivisioni poco convenzionali, con un approccio meno ortodosso rispetto alla tradizione corale e più in stile col mondo dei gruppi vocali d’oltreoceano.

Un altro focus importante del coro Le Mani Avanti è legato all’improvvisazione vocale in stile circle singing e vocal summit, nei quali i coristi si cimentano nella costruzione di brani estemporanei, basati su loop esclusivamente vocali e non preparati.

Le Mani Avanti in concerto

sabato ore 20:00

domenica ore 17:00

Biglietti:

intero 15€

ridotto 10€

Altrove Teatro Studio

Via Giorgio Scalia, 53

Roma

Per informazioni e prenotazioni:

telefono 351-8700413

email ipensieridellaltrove@gmail.com