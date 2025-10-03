Le iniziative in Campania per la Settimana della Protezione Civile

Esercitazioni, open day, campagne informative: 12 giorni di eventi dedicati alla cultura della prevenzione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La tradizionale Settimana della Protezione Civile in Campania raddoppia: si svolgeranno dal 5 al 17 ottobre le attività dedicate alla prevenzione e alla riduzione del rischio da disastri naturali.

Sono numerosi gli eventi organizzati dalla Regione Campania: Esercitazioni, Open day, visite guidate, attività espositive, InfoPoint.

12 giorni in cui la Protezione Civile metterà al centro le comunità. Titolo dell’iniziativa è ‘Più consapevoli oggi, più protetti domani’.

Istituita nel 2019, la Settimana della Protezione Civile si tiene da allora in tutto il territorio nazionale in corrispondenza della “Giornata mondiale per la riduzione del rischio dei disastri naturali”, che si celebra il 13 ottobre.

Il calendario previsto dalla Regione, fissa appuntamenti in tutte le province della Campania.

Si parte domenica 5 ottobre: nelle principali piazze della Campania torna ‘Io Non Rischio’, con la presenza dei volontari, preventivamente formati, pronti a dare informazioni sulle buone pratiche e sui comportamenti da tenere per prevenire e ridurre gli effetti da rischi naturali.

Ai Campi Flegrei la campagna sarà accompagnata anche dai materiali realizzati da Regione Campania e Dipartimento nazionale della Protezione Civile sul bradisismo e sul rischio vulcanico nella caldera.

Queste le piazze interessate:

Montella (Avellino) – Piazza Bartoli dalle 10:00 alle 12:30;

Pontelandolfo (Benevento) – Piazza Roma dalle 10:00 alle 13:00;

Vairano Patenora (Caserta) – Piazza Unità d’Italia dalle 9:00 alle 13:00;

Casavatore (Napoli) – Piazza Gaspare di Nocera dalle 9:00 alle 14:00;

Frattaminore (Napoli) – Piazza San Maurizio dalle 9:00;

Monte di Procida (Napoli) – Piazza 27 gennaio dalle 9:30 alle 13:00;

Napoli – via Sigmund Freud, angolo via Oronzo Frignito dalle 9:30 alle 17:30;

Pozzuoli (Napoli) – Lungomare Pertini dalle 9:00 alle 17:00;

Pozzuoli (Napoli) – Piazza della Repubblica dalle 9:00 alle 17:00;

Sant’Agnello (Napoli) – Piazza Matteotti e piazza Sagristani dalle 9:00 alle 13:00;

Pimonte (Napoli) – Piazzale San Michele dalle 10:00 alle 15:00;

Mercato San Severino (Salerno) – Piazza Ettore Imperio dalle 9:00 alle 12:00;

San Marzano Sul Sarno (Salerno) – piazza Umberto I dalle 8.30 alle 13:00.

La campagna dedicata alle buone pratiche di prevenzione tornerà anche domenica 12 ottobre con ulteriori piazze.

Le esercitazioni vere e proprie, con il coinvolgimento delle comunità e delle componenti del sistema di protezione civile, organizzate dalla Protezione civile della Regione Campania d’intesa con le Prefetture, sono sei: lunedì 6 ottobre e martedì 7 ottobre, in Penisola Sorrentina si terrà ‘Exe Sant’Agnello’ per la gestione delle emergenze sismiche; martedì 14 ottobre e mercoledì 15 ottobre si svolgeranno invece esercitazioni sul rischio idraulico a Benevento ‘Exe Benevento 2025’, a dieci anni dall’alluvione, mentre giovedì 16 e venerdì 17 ottobre è fissata l’esercitazione ‘Salerno non trema’ dedicata alla prevenzione del rischio sismico.

Per far conoscere da vicino il funzionamento del sistema di protezione civile, le pianificazioni, l’importanza della Sala Operativa regionale e delle SOPI provinciali, oppure per mostrare come il Centro Funzionale si occupa di elaborare le previsioni per emanare le allerte meteo, tre appuntamenti organizzati in collaborazione con le Prefetture: il 9 ottobre a Mercogliano (AV), il 10 ottobre alla Sala Operativa Regionale, Napoli – Centro Direzionale, e il 14 al presidio operativo di San Marco Evangelista (CE).

Agli eventi organizzati dalla Regione Campania si aggiunge una giornata dedicata a fare il punto sullo stato di attuazione delle misure previste dal Piano Straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone dei Campi Flegrei direttamente interessate dal fenomeno bradisismico.

Un focus organizzato dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile che si terrà il 6 ottobre, dalle 14:00 alle 18:30, alla Sala dell’Ostrichina a Bacoli.

