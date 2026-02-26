Il 28 febbraio al Palazzo dei Congressi di Firenze, la Fondazione MIdA presenta la monografia del 1907, opera fondamentale per gli studi preistorici sul complesso carsico campano, ora riproposta in edizione integrale

Le Grotte di Pertosa-Auletta al centro di tourismA 2026, il salone dell’archeologia e del turismo culturale in programma dal 27 febbraio al 1° marzo al Palazzo dei Congressi di Firenze.

La Fondazione MIdA parteciperà alla manifestazione con uno stand informativo dedicato alla promozione delle valenze speleologiche e archeologiche del sito sotterraneo.

Momento centrale sarà la conferenza in programma sabato 28 febbraio, dalle 16:30 alle 18:30, in Sala Onice, dal titolo ‘Paolo Carucci e le Grotte di Pertosa-Auletta. Una ricerca preistorica di fine Ottocento’.

L’incontro approfondirà la figura e l’opera di Paolo Carucci, studioso di Scienze Naturali e medico originario di Caggiano, tra i pionieri delle ricerche paletnologiche nella cavità campana, vissuto tra Ottocento e Novecento.

Il suo legame con le Grotte di Pertosa-Auletta lo portò alla pubblicazione, nel 1907, della monografia ‘La Grotta preistorica di Pertosa. Contribuzione alla Paletnologia, Speleologia ed Idrografia’, ancora oggi punto di riferimento per studiosi e ricercatori.

Alla conferenza interverranno:

• Maria Rosaria Carfagna, Presidente della Fondazione MIdA, con l’intervento ‘L’impegno della Fondazione MIdA per la ricerca archeologica: dalle indagini sul terreno alla ristampa anastatica dell’opera di Paolo Carucci’;

• Mirella Serlorenzi, Direttore dell’Istituto Centrale per l’Archeologia – MiC, con la relazione ‘Le Grotte di Pertosa-Auletta: un contesto di sperimentazione per l’individuazione di standard metodologici e linee di intervento‘;

• Massimo Santoro, Società IREN – Centrale idroelettrica del Tanagro, che affronterà il tema ‘Acqua: da elemento di tutela di un giacimento archeologico a esempio virtuoso di produzione d’energia sostenibile’;

• Alessia Fuscone, Istituto Centrale per l’Archeologia – MiC, con l’intervento ‘La grande caverna sul fiume Tanagro: un ‘archivio privilegiato’ per la ricerca archeologica’;

• Felice Larocca, Direttore del Museo speleo-archeologico MIdA 01, Centro di ricerca speleo-archeologica ‘Enzo dei Medici’, che curerà la ‘Presentazione della ristampa anastatica della monografia di Paolo Carucci La Grotta preistorica di Pertosa. Contribuzione alla Paletnologia, Speleologia ed Idrografia (Napoli, 1907)’.

La pubblicazione, destinata a biblioteche nazionali e internazionali, è un’edizione fuori commercio che potrà essere acquisita da enti accademici, istituti di ricerca e centri di cultura attraverso la formula dello scambio bibliografico.

L’iniziativa vede la luce con gli auspici della Regione Campania, della Provincia di Salerno e dei Comuni di Pertosa e Auletta.