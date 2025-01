‘Le ferite del cuore’, nuovo viaggio in versi del poeta Michele Nappa

La presentazione della silloge si terrà il 3 gennaio al Piccolo Teatro Monte Verna Piana di Monte Verna

Riceviamo e pubblichiamo.

Piana di Monte Verna si prepara ad accogliere un evento imperdibile per gli amanti della poesia.

Il 3 gennaio, alle 15:30, al Piccolo Teatro Monte Verna, in piazza XXI maggio, sarà presentato il nuovo libro di Michele Nappa, ‘Le ferite del cuore’, pubblicato da EdiStorie.

Ex docente e giurista, Nappa sorprende ancora una volta con una raccolta di poesie che toccano le corde più profonde dell’animo umano. Attraverso versi tenui e potenti, l’autore conduce le lettrici e i lettori in un percorso emozionale intenso, esplorando temi universali come l’amore, il dolore, la speranza.

L’evento verrà realizzato con la collaborazione con il Comune di Piana, con la Pro Loco e con il Comitato mamme.

Mandata alle stampe ad ottobre, ‘Le ferite del cuore’ è una silloge più voluminosa delle altre nove pubblicate dal 2014 al 2020 – ‘Senza voltarsi’, ‘Senza dirsi mai addio’, ‘Senza restare’, ‘Impressioni dell’anima’, ‘Ritorno amaro’, ‘Paesaggi e preghiere del cuore’, ‘Senza di te mai’, ‘Jeans strappati’ e ‘Fremiti dell’attesa’ – ed esprime un realismo lirico dallo stile delicato ed immediato.

La raccolta è suddivisa in tre sezioni, ognuna delle quali offre una prospettiva diversa sulla vita e sulle emozioni.

Vicende d’amore: un’intensa esplorazione del sentimento amoroso, tra passioni travolgenti e sofferenze profonde.

Ferite dolorose: un’evocazione toccante del presente, con riferimenti a eventi tragici come terremoti e pandemie, che lasciano profonde ferite nell’anima.

Emozioni dei luoghi del cuore: un omaggio ai luoghi che hanno segnato la vita dell’autore, con descrizioni evocative che risvegliano ricordi e sensazioni.

Alla presentazione, coordinati da Vincenzo Girfatti, interverranno, tra gli altri, Stefano Lombardi, Sindaco di Piana di Monte Verna; Raffaele De Marco, Presidente del Consiglio comunale; Sabino Di Martino, Presidente della Pro Loco Pianese; Lina Fucci, Presidente del Comitato mamme.

Presenteranno la vita e le opere di Nappa, Concetta Marciano Mone, Aldo Cervo, Renata Montanari, Dante Iagrossi.

Concluderà, Geppino Buonomo.

In ‘Le ferite del cuore’, Nappa si conferma poeta raffinato e sensibile, i cui lavori sono stati già ampiamente riconosciuti dalla critica.

La presentazione sarà un’occasione unica per ascoltare l’autore parlare delle sue opere e per confrontarsi con altri appassionati di poesia.

L’evento è aperto a tutti e l’ingresso è libero.